2020-04-15T14:14:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 апреля 2020 года: на нарушителей режима самоизоляции составили более трех тысяч протоколов

Люди продолжают нарушать режим самоизоляции [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 апреля 2020 года: на нарушителей режима самоизоляции составили более трех тысяч протоколовКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 апреля 2020 года: на нарушителей режима самоизоляции составили более трех тысяч протоколовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 апреля 2020 года: нарушителей режима самоизоляции продолжают штрафовать. Как рассказали в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции,полицейские составили административные материалы в отношении 3011 человек.

Так, за время режима самоизоляции 25 человек оштрафовали на 15 тысяч рублей, четверым придется заплатить по 3 тысячи рублей.

За соблюдением режима самоизоляции ежедневно следят сотрудники полиции, Росгвардия, казачество и дружинники.

Последние данные. Фото: Региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации с COVID-19

Последние данные. Фото: Региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации с COVID-19

Сейчас работающие люди могут передвигаться по городу при наличии специального документа - пропуска, а также документа удостоверяющие личность.

Всем остальным разрешается посещать ближайшие аптеки и магазины, выгуливать собаку, выносить мусор, навещать близких родственников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, но для этого необходимо иметь скан или копию паспорта пенсионера с пропиской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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