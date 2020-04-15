На хлебозаводе «Юг Руси» освятят к Пасхе куличи!

В ряду христианских праздников он «столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды».

Богослужение и церковные обряды этого праздника особенно торжественны и проникнуты одним чувством радости о Воскресение Иисуса Христа. Да, в этом году мы встречаем Пасху в период испытаний и ограничений, связанных с борьбой с вирусом и необходимость самоизоляции требует в пасхальную ночь остаться дома. Но это никак не отменяет великой радости Христова Воскресения. В конце концов семья – есть малая церковь. И в этой малой церкви главное – встретить этот мироспасительный праздник в духе общего ликования от этого главного события в мировой истории – победы жизни над смертью, которую совершил Господь наш Иисус Христос своей крестной жертвой .

В этот светлый праздник у каждой семьи особый стол, неизменным символом и подлинным украшением которого является пасхальный кулич.

Пекари Хлебозавода «Юг Руси» уже приступили к выпечке куличей и их доставке на прилавки магазинов. Для того, чтобы в нынешних условиях, когда для сохранения здоровья от всего общества требуется максимальная самоизоляция, люди могли приобрести освященные куличи прямо в магазинах, куличи хлебозавода «Юг Руси» освящаются непосредственно на предприятии. Такое благословение получено от Главы Донской митрополии, митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

Ассортимент куличей, который выпекают на «Юге Руси» в этом году разнообразный: разные рецепты – на любой вкус с -цукатами и изюмом, разный вес, от 150 граммов до одного килограмма, по одному и собранные в нарядно оформленные наборы. К уже давно полюбившимися куличам «Элитному» и «Пасхальному» добавились новинки- сочные и ароматные бездрожжевые куличи.

- В прошлом году мы на ростовском хлебозаводе «Юг Руси» впервые решили испечь куличи по рецепту, по которому их пекли еще в позапрошлом веке, - сообщил директор по развитию Хлебозавода «Юг Руси» Дмитрий Кислов. - Такой рецепт мы нашли в книге «Образцовая кухня», изданной в 1892 году. Ростовчанам такой кулич пришелся по вкусу и спрос на него был очень большим. В этом году, по многочисленным просьбам людей, мы решили вновь испечь куличи по старинному рецепту.

Этим рецептом хлебозавод делится и с нашими читателями.

Для приготовления куличей по старинному рецепту вам понадобится:

100 г масла, 5 яиц, 250 мл молока, 3 рюмки шафранной настойки, 40 г дрожжей, 120 г мелкого сахара, стакан изюма и лимонных цукатов и муки, сколько потребуется. Все ингредиенты, для приготовления кулича, должны быть теплыми!

На хлебозаводе «Юг Руси» освятят к Пасхе куличи! Фото: пресс-служба «Юг Руси».

Видео, рассказывающее о том, как готовятся эти куличи вы можете посмотреть, зайдя на @khlebugrusi в Facebook и на khleb_ug_rusi в Instagram.

Какой бы кулич вы не выбрали для своего пасхального стола, главное помнить, что это не просто очень вкусное угощение, но и один из символов праздника, смысл которого – любовь и милосердие. А значит, нужно по возможности поделиться этим пасхальным символом с теми, кто в этом нуждается. Так, хлебозавод «Юг Руси» направит более 25 000 изготовленных куличей тем, кто в силу возраста, немощи и других обстоятельств особенно требует заботы и внимания, а также донским врачам, сражающимся с коронавирусом.

Хлебопеки «Юга Руси» поздравляют всех жителей Дона, всех наших соотечественников со Святой Пасхой и желают мира в домах, благополучия в семьях, крепкого здоровья и Божьей помощи во всех добрых начинаниях.

Христос Воскресе!