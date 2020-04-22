Бизнес прогорел: в Ростове нашли продавцов спецпропусков для перемещения по городу

Накануне вечером в сообществах, посвященных Ростову-на-Дону, появилась информация о задержании людей, которые продавали спецпропуска, выдаваемые на время самоизоляции городскими властями. Ранее в социальных сетях публиковали переписки с начинающими бизнесменами. По их словам, цена одного разрешения на свободное перемещение по городу составляла три тысяч рублей.

Казалось бы схема - идеальная. Проколов быть не может. Горе-предприниматели подробно рассказывали своим потенциальным клиентам, как именно будет проходить оформление пропуска. Для начала человек переводит деньги на анонимный электронный кошелек. Затем он отправляет своим данные и покупателя оформляют на работу в качестве сотрудника фирмы по ремонту медицинской техники. В справку можно было вписать даже автомобиль, который бы числился, как служебный. Юные бизнесмены также могли указать любой срок действия документа. Работала и доставка. Продавец самостоятельно привез бы разрешение в любое место, которые указал заказчик.

Переписка с продавцами, которая распространилась по сети. Фото: соц. сети.

Казалось бы - отлаженная система. Все работает, как часы, но что-то пошло не по плану. С невероятной скоростью по сети стали распространяться скриншоты переписки с "теневыми стартаперами". Их деятельность стала достоянием общественности - в считанные часы о них узнали тысячи людей.

В конце концов предприимчивыми ростовчанами заинтересовались в полиции. Вскоре они были обнаружены. В социальных сетях появилось видео их задержания. В их машине нашли множество спецпропусков, деньги и другие документы.

Без названия.

Возникает вопрос: как им удалось наладить незаконную продажу разрешений, выдачей которых занимались ростовские власти. Заглянув в интернет, находим ответ и на этот вопрос. По словам подписчика популярного городского паблика, никто не следит за тем, сколько реально сотрудников работает в компании, которая получает разрешения.

- Даже ломбард может пойти в три пункта выдачи и получить по 50 пропусков. Хотя там реально один человека работает. Их уже продают везде! - возмутился ростовчанин.

Дальнейшая судьба горе-бизнесменов пока неизвестна. Ясно одно - им точно не остаться безнаказанными.

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