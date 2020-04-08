2020-04-07T23:13:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 апреля 2020 года: первая заболевшая коронавирусом ростовчанка смогла излечиться

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 апреля 2020 года: в донской столице насчитывается 16 заболевших и один выздоровевший человек
Виктория Никитина
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В Ростове 16 человек больны коронавирусом и один выздоровелВ Ростове 16 человек больны коронавирусом и один выздоровелФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 апреля 2020 года: первая излечившаяся от коронавируса дончанка появилась в Ростове.

Ростовский референс-центр подтвердил коронавирус у восьми человек с предварительным диагнозом. Все они находятся под наблюдением медиков. Таким образом, количество заразившихся опасной инфекцией возросло до 17 человек. Но уже вечером губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что первая заразившаяся коронавирусом ростовчанка после длительного лечения получила отрицательный результат теста и завтра будет выписана из больницы.

На данный момент результатов повторного анализа ждут еще 5 человек. Их тест предварительно показал положительный результат с предварительно положительными результатами теста. Сейчас под наблюдением медиков находятся 3 345 человек, из них на самоизоляции по месту жительства - 3 312. За весь период к врачам обратились 8 139 человек, а лабораторное исследование прошли 4 794 человека.

Запас тест-систем в Ростовской области рассчитан на 11 500 исследований. В скором времени ожидается поставка партии экспресс-систем на 3500 доз.

- В обсерваторе на базе детской городской больницы № 2 Ростова-на-Дону остаются на карантине 3 человека, на базе городской больницы №7 Таганрога и в Обливской центральной районной больнице – по одному человеку, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За сутки в региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции в Ростовской области поступило 926 обращений (всего с 20 марта – 11 478). В муниципальные группы мониторинга поступило 2 119 обращений (с 20 марта – 17 429).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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