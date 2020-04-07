На Дону готовят расширение мер соцподдержки граждан в условиях пандемии коронавируса

На собрании фракции «Единая Россия», состоявшемся 7 апреля, депутаты обсудили дополнительные меры соцподдержки отдельных категорий граждан в Ростовской области.

Основной темой заседания стало рассмотрение важных вопросов социально-экономического развития региона в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Единороссами инициировано проведение 9 апреля внеочередного заседания Заксобрания, на котором планируется рассмотрение четырех новых областных законов о мерах соцподдержки.

По словам спикера регионального парламента Александра Ищенко, они будут прежде всего направлены на то, чтобы поддержать одиноко проживающих людей, семьи с детьми, а также жителей Донского края, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

- Мы принимаем такие решения, которые позволят помочь сотням тысяч жителей Ростовской области. Сегодня единороссы поддержали блок законодательных решений, которые существенно помогут тем жителям Ростовской области, которые пострадали в этой сложной экономической ситуации, - подчеркнул Александр Ищенко.

Одной из важнейших в их перечне является ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Напомним, что именно об этом в том числе говорил в своем январском послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

- Выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет будет существенной материальной помощью малообеспеченным семьям, имеющим детей. Это одна из категорий граждан, которым особенно нужна поддержка. Данная мера позволит уже в июне этого года 72-м тысячам семей получить дополнительную выплату, - рассказал председатель Заксобрания Дона.

Основные параметры и условия назначения выплат:

- начало выплаты – с 01.01.2020;

- размер - 5 549,5 руб. в месяц;

- право на получение будет иметь один из родителей (мать или отец) либо иной законный представитель ребенка. Получатель должен быть гражданином Российской Федерации и проживать на территории Российской Федерации;

- будет осуществляться с даты достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года;

- в случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех до семи лет включительно, ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка;

- назначаться будет на срок 12 месяцев, с последующей перерегистрацией по доходам семьи.

Выплаты начнутся в июне текущего года с доплатой с января, если три года ребенку исполнилось до 01.01.2020.

Также 9 апреля планируется рассмотрение проекта областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об адресной социальной помощи в Ростовской области».

С информацией по проекту выступила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева. Она отметила, что законопроектом предлагается внести в Областной закон от 22.10.2004 № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» ряд изменений, а именно:

- увеличить до 1,5 размера величину прожиточного минимума при расчете среднедушевого дохода семьям в целях оказания адресной социальной помощи в виде социальных пособий;

- применять дифференцированный подход при расчете размера адресной социальной помощи;

- установить размер адресной социальной помощи в виде социального пособия не менее 10 процентов прожиточного минимума на душу населения на дату обращения - подобный подход применять при расчете социального пособия для граждан, у которых разница между их доходами и прожиточным минимумом составляет от 10 до 1000 рублей.

Подобные изменения в подходе при назначении адресной социальной помощи позволят усилить мероприятия по поддержке малоимущих семей, которые попали в сложную ситуацию в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Также предусмотрено увеличение с 1117 до 5000 рублей размера ежемесячного денежного вознаграждения организаторам приемных семей для пожилых и инвалидов. Эта величина соразмерна стоимости обслуживания на дому одного жителя области органами социального обслуживания населения.

Кроме этого предлагается установить доплату за организацию приемной семьи в сельской местности в размере 500 рублей (ранее 243 рубля); доплату за организацию приемной семьи для второго, третьего и четвертого лица - в размере 1000 рублей (ранее 486 рублей). По состоянию на 1 апреля в донском регионе организовано 58 приемных семей.