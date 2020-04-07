Депутаты-единороссы Заксобрания Дона предложили компенсировать затраты бизнеса на зарплаты сотрудников в нерабочие дни

На собрании фракции «Единая Россия» в Засобрании Ростовской области депутаты обсудили ряд дополнительных мер поддержки отраслей донской экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Речь преимущественно шла о предложениях, которые дополняют уже принятые как на федеральном, так и на региональном уровне меры по устойчивому развитию экономики.

- Решения, которые принял президент страны и российское правительство, очень своевременные и правильные. В Ростовской области их существенно дополнили меры поддержки предприятий и отраслей экономики, объявленные губернатором. Но ситуация развивается, меняется каждый день, и уже видно, какие меры дадут свой эффект, а какие требуют корректировки. Многие депутаты представляют промышленные предприятия, сельскохозяйственный сектор, и у них свое видение. Поэтому единороссы выработали дополнительные предложения в адрес федерального уровня власти и в адрес губернатора региона, – пояснил председатель Законодательного собрания Дона Александр Ищенко.

По его словам, всего выработано более пятнадцати таких предложений. Спикер донского парламента подчеркнул, что консолидированная позиция депутатов-единороссов позволит повлиять на принятие важных экономических решений.

В частности, депутаты-члены фракции предлагают компенсировать из государственных федеральных источников затраты, понесенные предприятиями на выплату заработной платы за период нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля.

Эта инициатива касается тех работодателей, которые входят в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, чья ежемесячная выручка в период с 1 марта по 30 мая снизилась более чем на 30 %.

Кроме того, такие субъекты бизнеса предлагается освободить на период нерабочих дней от взносов, которые уплачиваются с фонда оплаты труда в государственные внебюджетные фонды.

- Компании, которые попали в тяжелую экономическую ситуацию, связанную с распространением коронавируса, ждут от государства помощи здесь и сейчас. Поэтому первое, что мы можем им предложить, – это возместить расходы, которые предприятия несут, продолжая выплачивать заработную плату своим работникам. В конечном итоге, это выгодно и работодателям и государству, так как сохранить рабочие места гораздо дешевле, чем создать новые, – отметил председатель комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков.

Помимо прочего, депутаты-единороссы предложили распространить меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на некоммерческие организации и субъекты социального предпринимательства.

Также парламентариями был представлен целый ряд других принципиально важных инициатив - о возвращении прямого субсидирования предпринимателям процентной ставки по банковским кредитам, временном освобождении работодателей от уголовной и административной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы при условии сохранения рабочего места, внесении моратория до конца года на отключение предприятий и индивидуальных предпринимателей от государственной поддержки из-за невыполнения целевых показателей, просрочки по уплате налогов, выплате зарплаты и так далее.

Поступило и предложение внести изменения в ныне действующий для моногородов режим территории социально-экономического развития, в том числе, предоставив возможность использовать пониженные тарифы страховых взносов всем резидентам ТОСЭР, а не только тем, кто зарегистрировался в первые три года.

Все предложенные фракцией новые меры поддержки отраслей экономики будут доработаны с учетом высказанных мнений и направлены донскому главе Василию Голубеву, а также секретарю генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку.