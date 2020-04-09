С каждым днем в Ростове становится все теплее

Постепенно в донской столице становится все теплее. Распускается все больше деревьев, но это природное явление ростовчане вынуждены наблюдать, выходя подышать воздухом на балконе или, выглянув в окно.

В утренние часы уже тоже значительно тепло +2...+10, днем столбик термометра достигнет отметки +15...+17. И слегка похолодает к вечеру +9...+15. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается солнечная и ясная погода. Облака слегка прикроют солнце только в послеобеденное время. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит целых пять направлений: юго-западное, западное, восточное, юго-восточное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 5-7 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 755-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 27 до 78%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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