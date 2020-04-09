В Ростовской области приняли закон о выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет

На внеочередном заседании регионального Законодательного собрания, состоявшемся 9 апреля, был принят областной закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно». Напомним, что такая мера действенной соцподдержки малоимущим семьям ранее была предложена президентом России Владимиром Путиным в январском послании к Федеральному собранию.

Согласно новому закону, на получение ежемесячной выплаты в размере 5 549,5 руб. имеют право малоимущие семьи, чьи доходы которых не превышают прожиточного минимума 10 673 руб. на человека. Также обязательным условием должно быть гражданство — дети и, как минимум, один из их родителей должны быть россиянами.

По оценке министра труда и социального развития области Елены Елисеевой, денежная выплата, назначенная на основании принятого закона, позволит уже в июне текущего года 72-м тысячам семей на Дону получить материальную поддержку.

- Этот закон входит в пакет значимых правовых актов, которые призваны обеспечить социальную защиту очень многочисленных категорий жителей Ростовской области. Мы принимаем решения, которые в том числе позволят эффективно помочь гражданам, пострадавшим в связанной с пандемией коронавируса сложной экономической ситуации, - особенно подчеркнул председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

Выплаты семьям с детьми начнутся в июне 2020 года. Эта мера поддержки будет назначаться на срок 12 месяцев, с последующей перерегистрацией по доходам семьи.

При этом предусмотрено, что всем детям, кому уже исполнилось три года на 1 января 2020 года выплатят пособие и за январь-июнь, а тем, кому исполнилось три года позже – с даты рождения. В том случае, если в семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, ежемесячная выплата будет предоставляться на каждого ребенка.

Кроме того, Александр Ищенко, напомнил, что 8 апреля президент Владимир Путин предложил распространить такую меру поддержки не только на тех, у кого есть информация о доходе, но и на тех, кто потерял работу в сложный период пандемии.

- Это очень важное решение, и мы обязательно вернемся к этой теме уже в ближайшее время, поскольку требуется корректировка ряда областных законов, – пообещал председатель Заксобрания Дона.

Отметим, что на всей территории России вводится единый упрощенный порядок оформления выплаты при котором заявитель подает только заявление (через Единый портал государственных услуг или МФЦ), а сведения, необходимые для назначения выплаты, запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия.

Также на прошедшем заседании регионального парламента был принят еще один закон, благодаря которому выплаты пособия на ребенка и ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка были автоматически продлены на 6 месяцев. Законопроект также основывался на обращении Владимира Путина — но в данном случае, речь идет о выступлении президента перед нацией, состоявшемся 25 марта.

- Эти выплаты автоматически продлеваются на 6 месяцев до 1 октября. Никому, кто получает эти пособия, приходить ни в органы соцзащиты, ни в МФЦ не нужно. Сотрудники автоматически переоформят эту выплату, – сказал Александр Ищенко.