Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 апреля 2020 года: под наблюдением медиков находятся более 2,5 тысяч человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 апреля 2020 года: еще двое заболевших коронавирусом ростовчан смогли излечиться.

Согласно данным Роспотребнадзора, коронавирус подтвержден у 24 дончан. Трое из них, к счастью, уже смогли победить болезнь. На данный момент под медицинским наблюдением находятся еще 2 683 человека, из них 2 656 - на самоизоляции по месту жительства. А за весь период к врачам обратились 8 573 человека.

Лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию прошли в общей сложности уже 6 262 человека. Запас тест-систем в Ростовской области оценивается как достаточный.

- В обсерваторе на базе детской городской больницы № 2 г. Ростова-на-Дону остается на карантине один человек, на базе городской больницы №7 Таганрога и в Обливской центральной районной больнице – по одному человеку, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За минувшие сутки в региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции в Ростовской области обратились 977 жителей донского региона (всего с 20 марта – 13 362). А в муниципальные группы мониторинга поступило 2 491 обращение (с 20 марта – 21 810).

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