Самоизоляция в Ростове-на-Дону - время повысить свой культурный уровень

Самоизоляция в Ростове-на-Дону для многих стала непростым испытанием. Особенно тяжело находиться в четырех стенах активным ростовчанам, привыкшим к полноценному рабочему графику и насыщенным выходным. «Комсомольская правда – Ростов» предлагает провести вынужденные каникулы с пользой для души: побывать там, где никогда не были, и увидеть то, что всегда хотели.

Сегодня вы можете насладиться экскурсией по Эрмитажу, не вставая с дивана и не подстраиваясь под гида. Предлагаем вам интерактивную прогулку по знаменитому музею.