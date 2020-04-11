2020-04-11T12:41:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове, последние новости на 11 апреля 2020 года: на Дону 38 заболевших опасной инфекцией

Коронавирус в Ростове, последние новости на 11 апреля 2020 года: общее число заболевших продолжает неуклонно расти [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове, последние новости на 11 апреля 2020 года: на Дону 38 заболевших опасной инфекцией. Фото: ФАО ООНКоронавирус в Ростове, последние новости на 11 апреля 2020 года: на Дону 38 заболевших опасной инфекцией. Фото: ФАО ООН
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11 апреля выявили еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Таким образом на территории донского региона зарегистрировано уже 38 человек, заболевших COVID-19. Соответствующую информацию дает федеральный оперативный штаб.

За сутки число заболевших увеличилось на девять человек, семеро и которых ростовчане, по одному случаю заражения зафиксировано в Азове и Азовском районе Ростовской области. Это наибольший прирост заболевших для нашего региона с начала пандемии.

Сейчас состояние большинства пациентов с коронавирусом врачи считают - удовлетворительным. Двое находятся в состоянии средней тяжести, два подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Врачи лечат в донских больницах людей, которые заразились в Москве. Трое таких пациентов не вошли в региональную статистику. Зараженные коронавирусом находятся в медучреждениях Зернограда, Новошахтинска и Чертково.

Коронавирус в Ростове, последние новости на 11 апреля 2020 года: на Дону 38 заболевших опасной инфекцией. Фото:стопкоронавирус.рф

Коронавирус в Ростове, последние новости на 11 апреля 2020 года: на Дону 38 заболевших опасной инфекцией. Фото:стопкоронавирус.рф

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ИСТОЧНИК KP.RU

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