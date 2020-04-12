2020-04-12T10:36:46+03:00
Общество

Синоптики спрогнозировали ветер и перепады температур в воскресенье в Ростове-на-Дону

Порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В дневные часы воздух прогреется до 12 градусовВ дневные часы воздух прогреется до 12 градусовФото: Андрей АБРАМОВ
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Жители Ростова-на-Дону все еще находятся на самоизоляции, поэтому облачный и ветреный день не испортит настроение горожанам. Как сообщает сервис Яднекс.Погода, в дневные часы воздух прогреется до 12 градусов.

В первой половине дня будет пасмурно. Днем максимальная сила ветра составит 5-7 метров в секунду. Так, утром температура воздуха достигнет плюс девяти градусов. А уже во второй половине дня столбик термометра покажет сегодняшний максимум- плюс 12 градусов.

Заметное снижение температуры синоптики прогнозируют ночью. В это время стемпература воздуха будет варьироваться от плюс двух до плюс четырех градусов.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", в Ростове-на-Дону в последний день уходящей недели порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Непогода может спровоцировать опасные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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