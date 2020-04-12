Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: зарегистрирован первый случай заражения у ребенка

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в донском регионе впервые госпитализирован ребёнок с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Пятилетний малыш наблюдался в больнице вместе с родственниками. Тест маленького пациента дал положительный результат на коронавирус.

Сейчас состояние здоровья пациента оценивается как удовлетворительное.

Специалисты ждут результат повторного анализа из референс-лаборатории.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", на Дону зарегистрировано 52 человека, зараженных коронавирусом. Восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое подключены к ИВЛ.

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