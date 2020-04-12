2020-04-12T20:41:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: верующие пришли в храмы в Вербное воскресенье, несмотря на запреты властей

Сотни людей хотели посетить праздничное богослужение и освятить вербы [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: верующие пришли в храмы в Вербное воскресенье, несмотря на запреты властейСамоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: верующие пришли в храмы в Вербное воскресенье, несмотря на запреты властей
Изменить размер текста:

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: жители донской столицы проигнорировали требование властей о самоизоляции и пришли в храмы в Вербное воскресенье, 12 апреля. Верующие хотели посетить праздничное богослужение и освятить веточки.

С самого утра толпы людей стали собираться у храмов, расположенных в разных районах города, хотя ранее губернатор Василий Голубев и митрополит Меркурий попросили жителей региона воздержаться от посещения церкви в праздничные дни. Но судя по всему, люди не обратили на это внимания.

- С завтрашнего дня прихожане должны будут воздержаться от посещения богослужений. Таковым является новое требование власти. Постановлением главного санитарного врача Ростовской области все храмы на территории Ростовской области должны не допускать присутствие людей во время проведения богослужений. До этого постановления многие прихожане решали данный вопрос через призму довольно широко понимаемого слова «рекомендуем». Повторю еще раз, с сегодняшнего дня это уже не рекомендации, а требование власти. Оно обосновано новыми данными и новым витком развития эпидемии в регионе, - сказал пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.

По его словам, ранее в праздник Вербного Воскресения в Кафедральном соборе Пресвятой богородицы в Ростове вместо привычных 1500 молящихся было всего 30 человек. В среднем по храмам митрополии в этот день людей было в десятки раз меньше обычного.

У храмов в разных районах города выстроились очереди. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! НОВОСТИ"

У храмов в разных районах города выстроились очереди. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! НОВОСТИ"

- Но даже к тем, кто пришел сегодня в собор на службу митрополит Меркурий обратился с нелицеприятным словом, обличив их в безответственном поведении. Ему это было горько произносить, но мы сознаем, что пусть эта горечь будет от необходимости призывать народ сидеть в такие дни дома, чем от гробов погибших людей, которые понесут вереницей по нашим улицам, в случае наплевательского безнравственного отношения к проблеме, - отметил Игорь Петровский.

Стоит отметить, что из-за ограничений во время всеобщей самоизоляции храмы закрываться не будут, в них будут проходить уставные богослужения силами священнослужителей и сотрудников, присутствие которых необходимо для полноценной работы здания и ведения богослужений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Великий пост: формула еды

О том, с какой строгостью его соблюдать и какие продукты вкушать читателям «КП», рассказал пресс-секретарь Главы Донской митрополии Игорь Петровский (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Великий пост: формула еды

О том, с какой строгостью его соблюдать и какие продукты вкушать читателям «КП», рассказал пресс-секретарь Главы Донской митрополии Игорь Петровский (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Закроют на сутки в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса
Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020: 278 человек заболели за сутки
В Подмосковье готовятся к усилению карантинных мер и вводу пропускного режима. Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года
Оперативный штаб о москвичах, не соблюдающих изоляцию: Возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете
Только за один день 10 апреля в столице 3,5 млн. человек покидали дом более чем на 6 часов. Это удалось определить с помощью сотовых операторов
Новости 24
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: люди с острыми заболеваниями могут посещать поликлиники
Под Ростовом неподалеку от Соленого озера произошел пожар
Советы юриста на время карантина: как получить пропуск, не остаться без денег и отстоять свои права
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: за сутки составили 39 протоколов за нарушение режима
Ростовские госавтоинспекторы помогли роженице добраться до больницы
Москвич украл у ростовчанина дорогой мобильник
В Ростове-на-Дону загорелось здание
Голую модель Playboy Марию Лиман раскритиковали за самодельную одежду
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: коронавирус выявили в 16 населенных пунктах донского региона
Анастасия Костенко раскрыла секреты отличной фигуры после вторых родов
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: восемь человек находятся в тяжелом состоянии
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: четыре человека вылечились от COVID-19
Мужчина умер во время пожара в частном доме в Ростовской области
Автомобилист на дорогой иномарке скрылся после аварии на Стачки
"Какая прекрасная пара!": Дмитрий Тарасов с женой и дочками умилил фанатов
Коронавирус в Ростове-на-Дону:медики получат дополнительные надбавки к зарплате по 10 и 15 тысяч рублей
В Ростовской области медики в упрощенном порядке будут продлевать инвалидность
Мошенники обманом сняли с карты дончанина почти 270 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием машины скорой помощи
Шквалистый ветер будет бушевать в Ростове в воскресенье
В Ростове-на-Дону неподалеку от Ботанического сада потушили пожар
В Ростове-на-Дону двое мужчин устроили драку с таксистом
В центре Ростова-на-Дону на ходу загорелась "Нива"