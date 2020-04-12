Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: верующие пришли в храмы в Вербное воскресенье, несмотря на запреты властей

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: жители донской столицы проигнорировали требование властей о самоизоляции и пришли в храмы в Вербное воскресенье, 12 апреля. Верующие хотели посетить праздничное богослужение и освятить веточки.

С самого утра толпы людей стали собираться у храмов, расположенных в разных районах города, хотя ранее губернатор Василий Голубев и митрополит Меркурий попросили жителей региона воздержаться от посещения церкви в праздничные дни. Но судя по всему, люди не обратили на это внимания.

- С завтрашнего дня прихожане должны будут воздержаться от посещения богослужений. Таковым является новое требование власти. Постановлением главного санитарного врача Ростовской области все храмы на территории Ростовской области должны не допускать присутствие людей во время проведения богослужений. До этого постановления многие прихожане решали данный вопрос через призму довольно широко понимаемого слова «рекомендуем». Повторю еще раз, с сегодняшнего дня это уже не рекомендации, а требование власти. Оно обосновано новыми данными и новым витком развития эпидемии в регионе, - сказал пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.

По его словам, ранее в праздник Вербного Воскресения в Кафедральном соборе Пресвятой богородицы в Ростове вместо привычных 1500 молящихся было всего 30 человек. В среднем по храмам митрополии в этот день людей было в десятки раз меньше обычного.

У храмов в разных районах города выстроились очереди. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! НОВОСТИ"

- Но даже к тем, кто пришел сегодня в собор на службу митрополит Меркурий обратился с нелицеприятным словом, обличив их в безответственном поведении. Ему это было горько произносить, но мы сознаем, что пусть эта горечь будет от необходимости призывать народ сидеть в такие дни дома, чем от гробов погибших людей, которые понесут вереницей по нашим улицам, в случае наплевательского безнравственного отношения к проблеме, - отметил Игорь Петровский.

Стоит отметить, что из-за ограничений во время всеобщей самоизоляции храмы закрываться не будут, в них будут проходить уставные богослужения силами священнослужителей и сотрудников, присутствие которых необходимо для полноценной работы здания и ведения богослужений.

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