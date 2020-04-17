Василий Голубев: на Дону растет география распространения коронавируса

В Ростовской области продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом. По данным на 17 апреля в регионе COVID-19 выявлен уже у 168 человек. Только за последние сутки заболели 23 человека. Кроме этого, во время во время онлайн брифинга донской губернатор Василий Голубев заявил, что растет география инфекции.

Действительно, коронавирус выявлен у жителей 27 муниципальных образований Ростовской области. За минувшие 24 часа новые случаи зарегистрированы в Шахтах и Красносулинском районе - по 2 заболевших, в Белой Калитве - 6 заболевших, в Ростове - 5 новых инфицированных, а также в Кагальницом, Кашарском и Мясниковском районах - по одному человеку.

Кроме этого, заболели 16 детей. Их состояние врачи оценивают, как удовлетворительное. Они постоянно находятся под присмотром медиков.

Однако, глава региона сообщил и хорошие новости. Так за весь период пандемии 12 человек выздоровели. Сейчас они чувствую себя хорошо, но остаются на карантине

Василий Голубев также добавил, что за весь период пандемии на наличие вируса врачи обследовали больше 10 тысяч человек.