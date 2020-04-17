Концерт в режиме самоизоляции: Переходной балкон дома в «Красном Аксае» стал сценой для саксофониста

Режим самоизоляции может быть увлекательным и насыщенным. Яркий пример тому - выступление певца, саксофониста, которое смогли увидеть прямо из своих окон жители микрорайона «Красный Аксай» Ростова-на-Дону. Им удалось попасть на самый настоящий концерт, причем, не выходя из дома. Такой подарок для жильцов сделала группа компаний «ЮгСтройИнвест».

Живой музыкой жителей, которые прислушались к призыву властей и остались дома, удивил саксофонист и певец Никита Олефиренко. Так, сценой для музыканта стал переходной балкон одного из домов на берегу Дона. А насладиться творчеством можно было не только, выглянув из окна, но и в онлайн-режиме. Так что, выступление собрало много поклонников со всего региона.

Кроме саксофониста горожан развлекал и ведущий, который заполнял музыкальные паузы смс-приветами. Все желающие могли передать привет, признаться в любви своей половинке и просто поблагодарить организаторов.

- Потрясающий концерт, - поделился житель микрорайона «Красный Аксай» Алексей Гнедин. - Прям зарядили позитивом! Мы танцевали всей семьей! Спасибо большое «ЮгСтройИнвест» за этот праздник души.

К слову, лидер строительного рынка решил разнообразить будни жителей своих микрорайонов во время самоизоляции не только в Ростове-на-Дону, а организовал дистанционные концерты еще в двух городах Юга России - Ставрополе и Краснодаре.