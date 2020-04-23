«Обещаю так больше не делать»: на Дону задержали режиссера фейк-видео о коронавирусе и нападении на полицейских

В Ростовской области задержали мужчину, который снял и распространил в интернете фейковое видео о конфликте водителей с сотрудниками ГИБДД. Оказалось, что создатель ролика придумал эту историю и все события, в красках описанные им на записи, происходили только у него в голове. После общения с полицейскими он раскаялся в содеянном, извинился и признался, что никакого конфликта с инспекторами у водителей на самом деле не было.

Что же все-таки произошло

Буквально на днях в социальных сетях с невероятной скоростью стало распространяться видео, на котором неизвестный мужчина за рулем авто рассказывает историю, в которую трудно поверить. Создатель ролика поведал, что в Ростове-на-Дону на проспекте Нагибина из-за работы сотрудников ГИБДД, проверяющих у водителей пропуска, образовалась огромная пробка. На грани истерики, не жалея крепких матерных слов, он стал описывать, как нервные граждане вышли из машин с битами и арматурами, чтобы "пообщаться" с патрульными. По его словам, они кричали и угрожали инспекторам расправой.

Далее, как описывал ростовский "сказочник", ситуация приняла неожиданный поворот. Полицейские, якобы, испугались и, включив «мигалки», уехали прочь, а довольные граждане вернулись в свои автомобили и продолжили движение.

Что было на самом деле

Сотрудники ГИБДД, действительно, несколько раз ставали блокпосты, но не на проспекте, а напротив ЦГБ, вблизи площади Гагарина. Инспекторы по очереди подходили к машинам и проверяли наличие спецпропусков. Водителей отпускали за считанные секунды. Огромных пробок из-за этого никогда не наблюдалось. Кроме того, пост стоял таким образом, что у правоохранителей не было цели ограничить въезд центр донской столицы.

В первую очередь, они работали, чтобы проинформировать людей о том, какие документы следует иметь при себе в период пандемии. В случае отсутствия необходимого разрешения, людям просто рекомендовали вернуться домой на самоизоляцию. Никаких конфликтов между водителями и полицейскими не было, и уж тем более с арматурами и битами, как поведал ростовский фантазер. События, так ярко описанные им, происходили где-то в параллельной, его собственной реальности. Жители с понимаем относятся к ограничительным мерам, которые просто необходимы в сегодняшний реалиях.

Поиски сказочника и час расплаты

Когда видео по скорости распространения начало конкурировать с коронавирусом, автором ролика заинтересовались правоохранительные органы. В ведомстве проверили факты, о которых на видео говорил мужчина, и убедились, что вся история не соответствует действительности. Полицейские приступили к поискам и вскоре задержали начинающего сценариста.

- Им оказался ранее судимый за мошенничество 35-летний житель Неклиновского района. Сразу после задержания он признался, что опубликованный им ролик носил фейковый характер, - пояснили в региональном МВД.

Вскоре мужчина стал главным героем другой короткометражки, где он примерил на себя роль так непохожую на его прежний образ. Глядя прямо в камеру, мужчина извинился перед сотрудниками ГИБДД и всеми, кого ввел в заблуждение.

- Обязуюсь так больше никогда не делать, - пообещал мужчина.

В отношении него составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" в части распространения в интернете ложной информации с явным неуважением к представителям власти. Теперь его дело будут рассматривать в суде. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Расстраиваться юному режиссеру не стоит. В киноиндустрии не редкость, когда кассовые сборы не покрывают затраты на производство фильма.