Должники, внимание! В ростовском водоканале рассказали, как обнулить штрафы за просроченную задолженность

У ростовчан появилась уникальная возможность обнулить штрафы за просроченную задолженность по оплате услуг водоснабжения. Речь идет о списании пени за коммунальные услуги, которую начисляли еще до введения режима самоизоляции. Об этом сообщили на сайте администрации донской столицы.

Таким бонусом могут воспользоваться только физические лица. Для того, чтобы избавиться от пени, начисленной за "просрочку" оплаты услуг, необходимо погасить все долги перед водоканалом. В этом случае штрафы, которые начислялись до введения в городе самоизоляции, обнулятся автоматически.

Как сообщил директор департамента по работе с клиентами АО «Ростовводоканал» Андрей Неснов, акция проходит по девизом "Отправь пеню на самоизоляцию".

- Это делается для того, чтобы жители смогли выйти на последующую оплату за коммунальные услуги без долгов и начать лето без обременений, - прокомментировал Неснов.

Отметим, что долги абонентов - это большая нагрузка для предприятия, которая значительно осложняет ремонт сетей снабжения.