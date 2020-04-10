Яркое солнце за окном порадует ростовчан 10 апреля

По-весеннему теплый день ожидается сегодня, 10 апреля, в донской столице. Жаль, что большинство ростовчан может насладиться им только из окна, чтобы не нарваться на штраф. Яркое солнце будет согревать своими лучами все распускающиеся деревья и цветы.

В утренние часы уже тоже значительно тепло +5...+11, днем столбик термометра достигнет отметки +17...+19. И слегка похолодает к вечеру +9...+15. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается солнечная и ясная погода. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит целых четыре направления: юго-западное, западное, юго-восточное и южное. Скорость его порывами будет достигать 4-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 752-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 24 до 70%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура воздуха сегодня поднимется до +17 градусов.

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