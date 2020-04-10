Василий Голубев рассматривает либеральный вариант снятия ограничений на Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал на своей странице в Instagram фрагмент телефонного разговора с донской предпринимательницей, которая обратилась с наболевшим вопросом к главе региона. Бизнесвумен поинтересовалась у областного руководителя, при каких условиях могут быть сняты ограничения на работу торговых точек, которые введены на Дону в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Губернатор не стал отвечать ей долгими электронными письмами и уж, тем более, игнорировать поступившее обращение, а взял да и позвонил волнующейся женщине. Содержание разговора быстро перетекло из решения частной проблемы отдельного взятой предпринимательницы и подтолкнуло Василий Голубева объяснить свою позицию по этой важной теме публично, для чего он и воспользовался ресурсами социальной сети.

Прежде всего, глава региона сообщил, что режим всеобщей самоизоляции, введенный во всей России, уже дал позитивный эффект на Дону, поэтому в ближайшее время на территории Ростовской области возможно смягчение или даже отмена некоторых ограничений.

- Почти две недели жестких ограничений уже дали результат. Нам предстоит принять решение о том, какие из введенных мер следует сохранить, какие смягчить, а какие — отменить. Прорабатываются разные варианты, - рассказал губернатор в Instagram.

golubev.v.u Василий Голубев позвонил предпринимательнице из Ростовской области, чтобы ответить на вопрос.

По его словам, в отношении торговых точек существует два варианта развития дальнейших событий. Каждый из них по-своему оправдан в зависимости от ситуации.

- Один — более либеральный. Он предполагает снятие ограничения со всех фирм и ИП вне торговых центров, которые ведут розничную продажу товаров не только первой необходимости. Второй — более консервативный. Речь идет о расширении перечня товаров первой необходимости. Включить в него товары для автотранспорта, посадочный материал, садово-огородный инвентарь и ряд других позиций. Решение примем в начале следующей недели. Любой из вариантов будет включать строгое исполнение санитарно-эпидемиологических требований! - подчеркнул Голубев.

Напомним, что ранее губернатор Ростовской области прокомментировал итоги совещания глав российских регионов с президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся 8 апреля в режиме онлайн видеоконференции. Глава государства четко обозначил три наиболее важные задачи, которые требуется исполнить в субъектах РФ в качестве эффективных мер борьбы с коронавирусом, а также экономическими и социальными последствиями, вызванными самоизоляцией. На Дону их исполнят.

Также Василий Голубев 9 апреля своим распоряжением расширил перечень системообразующих организаций, на которые опирается донская экономика. Его решением ключевой список был увеличен до 448 предприятий. Это более, чем в 2,5 раза больше, чем в прошлом году — тогда было всего 173 компании.

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