Новый пакет мер адресной соцподдержки приняли в донском парламенте

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области на внеочередном заседании регионального парламента, состоявшемся 9 апреля, приняли несколько важнейших законов, направленных на оказание адресной социальной поддержки жителей Дона.

Одной из таких мер стало увеличение в полтора раза прожиточного минимума для расчета среднедушевого дохода семей в целях оказания дополнительной помощи в виде специальных социальных пособий. Благодаря новой корректировке, количество потенциальных получателей денежной выплаты увеличится с 40 до 60 тысяч человек.

При этом внесенными поправками было также закреплено применение дифференцированного подхода при расчете размера адресной социальной помощи. Инициатором этого законопроекта стал глава Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, что сегодня прожиточный минимум в регионе составляет 10 039 руб. Соответственно, изменение закона по инициативе губернатора позволит оказать социальную помощь тем, у кого доход на члена семьи не превышает 15 058 руб. В семьях с детьми полуторакратный доход на ребенка будет рассчитываться исходя из величины прожиточного минимума для детей (на сегодня он равняется 10 402 руб.).

- Сегодня мы создаем возможность более широкому кругу жителей Ростовской области, попавших в трудную жизненную ситуацию, получить помощь от государства. В этот конкретный период времени – это очень важное решение. Уверен, что оно не последнее, поскольку ситуация постоянно меняется и нам необходимо следить за тем, чтобы положения, заложенные в законах, соответствовали времени. Депутаты донского парламента готовы к этой работе, и вместе с правительством мы этим занимаемся постоянно, – подчеркнул председатель регионального Заксобрания Александр Ищенко.

Александр Ищенко подчеркнул, что парламентариям необходимо следить за тем, чтобы положения, заложенные в законах, соответствовали времени. Фото: Анатолий Карбинов

В ходе заседания парламентарии выступили за предоставление дополнительных мер поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов. Народные избранники предложили меру поддержки в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечным кредитам, если ребенок-инвалид рожден до 31 декабря 2022 года.

Сейчас право на эту льготу имеют семьи, в которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок. Также семьи с детьми имеют законное право на субсидирование процентной ставки по ипотеке.

Помимо этого, в условиях угрозы распространения новой вирусной инфекции организаторам приемных семей для пожилых и инвалидов увеличили ежемесячные выплатs почти в пять раз - с 1 117 руб. до 5000 руб. На Дону проживает более 166 тысяч одиноких граждан старше 65 лет и для них пока организовано 58 таких семей.

Кроме того, повышается и доплата за организацию приемной семьи в сельской местности до 500 руб. (ранее 243 руб.) и доплата за организацию приемной семьи для второго, третьего и четвертого ребенка - в размере 1 тысячи руб. (ранее 486 руб.).

Также депутаты внесли ключевое в условиях пандемии коронавируса и режима всеобщей самоизоляции изменение в регламент донского парламента, в соответствии с которым они смогут принимать активное участие в заседаниях в дистанционном режиме. Теперь народный избранник, участвующий в заседании Заксобрания онлайн, будет официально считаться присутствующим, а его регистрацию осуществят до начала рабочего встречи путем подключения к системе видеоконференц-связи.

Депутаты внесли изменение в регламент парламента, в соответствии с которым они участвовать в заседаниях дистанционно. Фото: Анатолий Карбинов

При этом такой дистанционный участник заседания сможет беспрепятственно выступать, активно вносить предложения и замечания (включая предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов) и, разумеется, голосовать.

Как накануне отметил Александр Ищенко, выступая на собрании фракции «Единая Россия», в ситуации мер повышенной готовности на территории Ростовской области личные приемы граждан во всех органах власти и депутатами всех уровней временно приостановлены. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить ситуации, при которой у граждан исчезла возможность напрямую обратиться к своему депутату.

- Сейчас наступил непростой период, когда у людей возникает очень много вопросов и запросов. Поэтому необходимо продолжать диалог с гражданами в дистанционном формате, в том числе и проводить дистанционно приемы граждан. К вам могут обратиться по телефону, по электронной почте, вы можете провести прием и диалог удалённо по скайпу, - призвал спикер донского парламента своих однопартийцев.