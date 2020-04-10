Донские волонтеры во время режима самоизоляции привозят газету "Комсомольская правда" домой

Волонтерский штаб открылся на базе Ростовского государственного медицинского университета. За время с 20 марта по 9 апреля в штаб за помощью обратились 1 852 человека. Сейчас обработано уже 1 453 заявок, остальные пока находятся в работе или перенесены на другие даты. Заявки поступают на телефон единой горячей линии ОНФ 8 (800) 200-34-11 от минтруда и соцзащиты, горячей линии губернатора.

Штаб взаимодействует с министерством труда и социальной защиты Ростовской области, комитетом по молодежной политике. Работниками штаба являются активисты ОНФ, Молодежка ОНФ, волонтёры-медики, Донволонтер и баскетбольная команда Южного федерального университета.

Стоит отметить, что волонтеры бесплатно ездят в общественном транспорте, а также пользуются тремя правительственными машинами и телефонами. Кроме того, они проходят проверку здоровья - измеряют температуру, надевают маски и перчатки и обрабатывают руки антисептиком.

- Правительство предоставило возможность волонтёрам закупать продукты и лекарства для заявителей со скидкой. В условиях ограничения волонтёры перемещаются с подтверждёнными бейджами, - сообщили в региональном штабе ОНФ.

Также в штабе рассказали, что именно доставляют маломобильным и пожилым людям. Это,- наборы бытовой химии, батарейки для слуховых аппаратов, хлеб. В том числе волонтеры привозят всем и газету "Комсомольская правда".

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