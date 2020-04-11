Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 апреля 2020 года: в донском регионе насчитывается 29 заболевших

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 апреля 2020 года: двое ростовчан смогли излечиться от коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, в донской столице насчитывается 29 заболевших коронавирусом. Один из пациентов находится на искусственной вентиляции легких. Два человека смогли излечиться от опасной инфекции.

Медики наблюдают за состоянием 2 518 человек, из них на самоизоляции по месту жительства находится 2 486 человек. На данный момент с учета медиков снято 6 198 человек. Всего за весь период под наблюдением врачей оказались 8 716 человек.

- Лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию на Дону прошли в общей сложности уже 6 621 человек. Запас тест-систем в Ростовской области достаточный, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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