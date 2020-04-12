Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 апреля 2020 года: в донском регионе провели более 7000 тестов на коронавирус

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 апреля 2020 года: от опасной инфекции излечились уже четверо заболевших.

Пока, согласно статистике Роспотребнадзора, в донском регионе насчитывается 38 человек, зараженных коронавирусом. Три человека уже подключены к аппаратам ИВЛ. Но радует то, что из общего количества четверо смогли излечиться от опасной инфекции.

Под наблюдением донского медперсонала находятся 2 372 человека, из них на самоизоляции дома - 2 334 человека. С медицинского наблюдения уже снят 6 431 человек. Под наблюдением врачей за весь период "господства" коронавируса в Ростовской области побывали 8 803 человека.

Только за минувшие сутки сотрудники лабораторий провели 744 теста на коронавирус. Всего было проведено 7 365 тестов. Запас тест-систем рассчитан еще на на 8 940 исследований.

- За сутки в региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции в Ростовской области поступило 815 обращений (всего с 20 марта – 15 156). В муниципальные группы мониторинга поступило 1 312 обращений (с 20 марта – 24 839), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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