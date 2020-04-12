Депутаты донского парламента помогли состояться особому Дню древонасаждения

Несмотря на режим всеобщей самоизоляции, в Ростовской области состоялся традиционный весенний День древонасаждения. Правда, стандартный формат народной «зеленой акции» оказался в этот раз заметно скорректирован ограничительными мерами, действующими на территории региона. Впрочем, главное осталось неизменным – молодые саженцы были посажены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Растения на свои собственные средства закупили депутаты областного Законодательного собрания, которые изначально намеревались принять непосредственное участие в мероприятии. Однако, в итоге деревья и кусты были высажены подрядной организацией.

Деревья и кустарники высаживали в Ростове-на-Дону и Батайске. Фото: Законодательное собрание Ростовской области

Как сообщил председатель Заксобрания Дона Александр Ищенко, дистанционный режим, постепенно становящийся привычной формой работы для парламентариев, фактически использовался и здесь. Ждать было нельзя – промедление погубило бы многие растения.

- Можно сказать, что даже День древонасаждения прошел в «дистанционном формате на удаленке». Депутаты Законодательного собрания готовились к традиционной коллективной весенней высадке деревьев и заранее закупили посадочный материал. Часть этих растений нельзя долго хранить в выкопанном состоянии. Поэтому мы передали их подрядной организации в сфере благоустройства, которая и осуществила высадку в спокойном рабочем графике без скопления людей, - отметил спикер донского парламента.

По итогам Дня древонасаждения в сквере Авиаторов в Батайске были высажены 30 каштанов «Конских», а также 1500 кустов бирючины. Не остался обделенным и Ростов-на-Дону – в парке Вересаева донской столицы теперь есть сотня новых кустов сирени.

Все растения были высажены подрядной организацией в спокойном рабочем графике без скопления людей. Фото: Законодательное собрание Ростовской области

По словам заместителя председателя донского Заксобрания - председателя комитета по строительству Александра Скрябина, посаженные 100 кустов сирени в ростовском парке являются лишь частью от тех растений, которые планировались депутатами к высадке.

- Мы решили высадить сирень в честь приближающегося 75-летия Великой Победы. Ведь у многих День Победы ассоциируется именно с этим весенним цветком. Однако в связи с ограничительными мерами посадка пройдет в два этапа. Дело в том, что часть деревьев были выкопаны, и корневая система не позволяла их долго хранить. 80 же кустов «персидской кустовой» сирени, 25 кустов «Штамбовой древовидной» сирени, 10 туй и 7 можжевельников «Горизонтальных» находятся на сохранении в контейнерах. Мы приняли решение приберечь эти растения и высадить в более благоприятный период после снятия ограничительных мер, - поделился намерениями Александр Скрябин.

Уход за уже высаженными растениями, а также теми, что пока хранятся в спецконтейнерах, будут вести дендрологи и флористы. Фото: Законодательное собрание Ростовской области

Он также подчеркнул, что уход не только за уже высаженными растениями, но и за теми, что хранятся до поры до времени в спецконтейнерах, будут вести дендрологи и флористы.