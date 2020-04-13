Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 апреля 2020 года: опасная болезнь распространяется в отдаленные районы области

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 апреля 2020 года: пятеро заболевших смогли излечиться от коронавируса

Сейчас в ростовской области насчитывается 52 человека, зараженных коронавирусом. И с каждым днем число заболевших неумолимо растет. По последним данным, 14 зараженных дончан из разных районов области - 5 из Ростова-на-Дону, 3 из Мартыновского района, 2 из г. Зверево, по одному – из Батайска, Донецка, Цимлянского и Октябрьского районов. Но среди общего количества есть и те, кто смог излечиться от этого страшного вируса - таких насчитывается пять человек.

- В стационаре на сегодня находятся 88 человек, в том числе один ребенок. В тяжелом состоянии 8 человек, из них трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Под наблюдением медиков на данный момент 2 113 человек, из них на самоизоляции дома - 2 023 человека. Снято с медицинского наблюдения 6 994 человек. Всего за весь период за помощью к врачам обратились 9 107 человек.

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