2020-04-13T07:42:17+03:00
Общество

Солнечно и ясно: какая погода ожидает ростовчан 13 апреля

Температура воздуха поднимется до +13 градусов
Виктория Никитина
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В Ростове снова тепло и ясноВ Ростове снова тепло и ясноФото: "КП" Архив
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Яркое солнышко вторую неделю пытается выманить на улицу самоизолировавшихся ростовчан. С каждым днем становится все теплее, а за окном распускаются почки на деревьях и цветы. Но горожане все-таки сидят по домам и большинство даже носа из дома не кажет.

В утренние часы пока немного прохладно +1...+9, днем столбик термометра достигнет отметки +13. И резко похолодает к вечеру +6...+11. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается солнечная и ясная погода. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня будет исключительно западный. Скорость его порывами будет достигать 4-13 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать также не будет.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 758-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 22 до 69%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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