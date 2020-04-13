2020-04-13T11:41:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове: стало известно, из каких городов новые заболевшие COVID-19

Коронавирус в Ростове: больше всего инфицированных проживает в донской столице
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 13 апреля 2020 года.Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 13 апреля 2020 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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13 апреля стало известно о 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории донского региона. Это очередной суточный рекорд. На данный момент в Ростовской области уже 78 человек официально получили диагноз по инфекции. По информации правительства региона, у каждого из них болезнь проходит по-разному, но есть и те, кто находится в тяжелом состоянии.

Утром 13 апреля выяснилось не только количество новых заболевших, но и места их проживания в регионе. Большинство, а именно 10 инфицированных - из Ростова-на-Дону, по четыре - в Батайске и Донецке, два в Аксайском районе и еще двое в Милютинском районе. По одному зараженному - в Каменске-Шахтинске, Новошахтинске, а также в Сальском и Матвеево-Курганском районах.

Отметим, что в тяжелом состоянии находятся семь человек, из которых трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Между тем, под наблюдением врачей пребывают 1804 человека, из которых 1705 - на строгой самоизоляции. Всего за весь период медицинским наблюдением было охвачено 9 169 человек. Кроме того, почти 9 тысяч жителей Дона проверили на вирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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