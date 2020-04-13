2020-04-13T16:57:03+03:00
Общество

Самоизоляция в Ростове-на-Дону: идеальное время посмотреть на нетронутую природу Донского края вместе с «Комсомольской правдой»

Самоизоляция в Ростове-на-Дону: 3D-туры по самым живописным местам региона
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Самые живописные места Ростовской области можно посетить, никуда не выезжая, а сидя за экраном компьютера. Фото: Ассоциация "Живая природа степи"Самые живописные места Ростовской области можно посетить, никуда не выезжая, а сидя за экраном компьютера. Фото: Ассоциация "Живая природа степи"
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону открывает бесценные возможности для того, чтобы дать себе возможность наконец-то отдохнуть от монотонности серых будней и запросто побывать в манящих своей красотой местах — пусть даже и дистанционно.

Для жителей крупных городов, зажатых в урбанистических тисках и с тоской мечтающих очутиться среди живописных ландшафтов, министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области совместно с ассоциацией «Живая природа степи» были разработаны виртуальные онлайн-туры по заповедникам Донского края.

Можно также посмотреть небольшой, но очень красивый фильм о потрясающей донской природе..Фильм создан при поддержке Фонда Президентских грантов России, в рамках реализации проекта "Жители Дона за сохранение природно-заповедного фонда"

В 3D панорамах представлены 16 уникальных природных территорий, всплывающие окна на которых представят уникальных и типичных обитателей местной флоры и фауны. Туры представлены панорамами, включают фотографии и информацию о растениях и животных, которых можно встретить во время цифровой прогулки.

Вместе с «Комсомольской правдой – Ростов» самые живописные места Ростовской области можно посетить, никуда не выезжая - лишь сидя за экраном компьютера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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