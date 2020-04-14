Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 апреля 2020 года: с каждым днем количество заболевших увеличивается почти вдвое

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 апреля 2020 года: всего пятеро из общего количества зараженных смогли победить болезнь.

Сейчас в Ростовской области коронавирусом инфицированы 78 местных жителей. Из них пять человек справились с опасным заболеванием. Такие данные дает Роспотребнадзор.

Последние 26 зараженных из разных районов Ростовской области: десять человек из Ростова-на-Дону, по четыре – из Батайска и Донецка, по два - из Аксайского и Милютинского районов, по одному – из Новошахтинска, Каменска-Шахтинского, Матвеево-Курганского и Сальского районов.

В тяжелом состоянии находятся семь человек, из них трое уже подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Под медицинским наблюдением находятся 1 804 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 1 705. Снято с медицинского наблюдения 7 365 человек. Всего за весь период медицинским наблюдением было охвачено 9 169 человек, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области

Проверку на коронавирус за весь период прошли 8 802 жителя области.

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