В Калмыкии от коронавируса скончался первый больной

В Калмыкии зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

- Ситуация в республике остается очень напряженной, - озвучил Юрий Викторович во время прямой трансляции в Instagram. - К сожалению, начались потери. В инфекционной больнице погиб один больной. Так что ситуация остается очень сложной. Пациент был возрастной, с тяжелыми сопутствующими патологиями. Несмотря на все усилия медработников, спасти его не удалось.

Известно, что всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 59 официально подтвержденных пациентов с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписаны девять человек. Однако предстоящие праздники могут ухудшить ситуацию.

- К сожалению, вынужден констатировать тот факт, что это не последние потери, которые мы понесем из-за коронавируса, - озвучил министр, - потому что число больных возрасте 65 лет очень велико. И это говорит о том, что мы не защищаем своих стариков так, как должны были бы защищать. Очень много пожилых людей обращаются к нам. Сейчас в госпитале находятся пациенты в возрасте до 90 лет.

Главный медик Калмыкии призвал земляков соблюдать режим самоизоляции, а на Пасху обязательно оставаться дома.

- На Пасху все ходят на кладбище, встречаются с родственниками, когда за столом собирается вся родня, - продолжил Юрий Викторович. - Но в этом году этого делать категорически нельзя ни в коем случае. Почтите память близких каким-то другим образом, не собирайтесь в массовые компании, не выходите на кладбище, пропустите службы. В этом ничего страшного не будет. Уважаемые друзья, защите своих близких в первую очередь. Без этого никак нельзя обойтись.

Кроме того, он добавил, что медработники республики работают в круглосуточном режиме и с максимальной отдачей. А местная лаборатория теперь сможет сама определять больных с коронавирусом, что позволит значительно ускорить диагностику и лечение пациентов.

- Мы не видим спада по количеству заболевших, оно будет только нарастать, - констатировал министр. - Помогите медикам, не выходите из дома.

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