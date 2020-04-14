Потепление до +17 и усиление ветра: какая погода ожидает ростовчан 14 апреля

Ясная и теплая погода дает ростовчанам все больший соблазн выйти на улицу. Есть и те, кто сдаются и отправляются таки на природу жарить шашлычки. Но это сейчас опасно, как никогда. Оставайтесь дома и любуйтесь цветущей весной с балкона.

С утра будет немного прохладно - +2...+9, днем потеплеет до +14...+17, а к вечеру температура снова начнет падать и будет держаться в промежутке +9...+15. Погода весь день будет ясной, синоптики осадков на сегодня не прогнозируют.

Ветер сменит три направления - юго-западное, южное и западное. Скорость его порывами будет достигать 4-11 метров в секунду. Автомобилистов сегодня на дороге не будут поджидать опасности и ограничивать видимость тоже ничто не будет.

Атмосферное давление будет стремительно понижаться - 757-751 миллиметр ртутного столба. А относительная влажность воздуха будет держаться в пределах от 18 до 84%. Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольших волнений избежать не удастся.

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Температура поднимется до +9 градусов.​

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