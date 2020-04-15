Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: поставщики масок отказываются работать с больницами Ростовской области из-за резкого скачка цен

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: больницы и другие медицинские учреждения Ростовской области столкнулись с неожиданной проблемой. Поставщики средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих материалов для своих нужд из-за резкого увеличения спроса и роста цен отказываются выполнять ранее принятые на себя обязательства. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Сейчас в связи с пандемией поставщики не дают никакой конкретики. Сроки поставки заказанных товаров не определены. На объявляемые торги потенциальные поставщики выходить не спешат.

- Есть несколько организаций, которые пытаются расторгнуть ранее заключённые с больницами Ростовской области контракты на поставку средств индивидуальной защиты и материалов для дезинфекции. Они уверяют, что по тем ценам, по которым заключались контракты, поставить уже ничего невозможно, - отметила глава регионального минздрава.

Сейчас вопрос с обеспечением медиков средствами защиты и дезинфекции является крайне важным, ведь врачи и другие медики продолжают принимать пациентов. Отказаться от использования средств защиты - нельзя.

По словам Татьяны Быковской, федеральный Минпромторг подтвердил поставку в Ростовскую область 4 тысяч специальных защитных костюмов, которые будут распределены между медучреждениями региона. Но сроки их поставки пока непонятны.

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