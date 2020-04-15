Чему нас учит Вербное воскресенье

В минувшие выходные православные христиане отмечали сразу два праздника - Лазареву субботу и Вербное воскресенье. О них говорим с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. ПОСЛЕ ВОСКРЕШЕНИЯ ЛАЗАРЬ ПРОЖИЛ ЕЩЕ 30 ЛЕТ

- Это действительно два очень значимых события в жизни православных христиан, когда вспоминаются те исторические события, которые предшествовали Страстной седмице и последним дням земной жизни Спасителя, - рассказал Игорь Павлович. - Минувшая суббота показывает нам, что воскресенье бывает и в субботу. Ведь воскресенье переводится с греческого как «анастасия», что дословно означает «воскресший из мертвых». И в минувшую субботу весь православный мир отмечал восстание из мертвых Лазаря. О нем нам говорит Евангелие от Иоанна.

- Давайте расскажем нашим читателям, кто такой Лазарь.

- Лазарь был другом Христа, братом близких ему людей - Марфы и Марии, у которых Христос часто бывал. История Лазаря показывает нам, что можно умереть дважды. На могильной плите у Лазаря должны были быть две даты смерти - умер в 33-м и в 63-м году. Между этими датами он прожил еще 30 лет, стал епископом на Кипре и там же скончался.

- Говорят, что смерть друга тронула Христа до слез?

- Христос действительно плакал, когда узнал о смерти Лазаря. Всего существует три эпизода в Евангелиях, которые связаны со слезами Спасителя. И вот слезы по кончине друга были последними в его земной жизни. У Христа была власть воскрешать из мертвых, над ним были не властны законы разложения. Вот почему евангелисты подчеркивают слезы Спасителя. Им важно было показать, что Христос является не только Богом, но и человеком, которому свойствены все эмоции - и переживания, и разочарования. Он плакал о мертвом Лазаре потому, что не меньше нашего переживал смертность человека. И, кстати, со страниц Писания нам известны три чуда воскресения из мертвых: сына наинской вдовицы, которого несли хоронить, а Христос остановил похоронную процессию и воскресил его, потом было воскресение 12-летней девочки и третье - Лазаря. Последнее, к слову, было самым громким. Весть об этом разнеслась по всему Иерусалиму.

У ОДНИХ - ВЕРБНОЕ, У ДРУГИХ - ПАЛЬМОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

- Как это было?

- Когда Иисус узнал о болезни друга, он сказал: «Эта болезнь не к смерти, а к славе Божьей». Христос понимал, что Лазарь был в предсмертном состоянии. Более того, на четыре дня он оставил его во гробе после смерти. И только потом подошел к гробнице, плакал над умершим и повелел отвалить камень. Хочу напомнить, что древние иудеи хоронили покойников в каменных пещерах, куда клали закутанного в пелену человека, мазали благоуханными составами и заваливали гроб камнем. И вот Господь пришел во тьму пещеры, где лежало уже разлагающееся от жаркого климата тело друга, и крикнул: «Лазарь, выйди вон!» И Лазарь почти выпрыгнул в этих пеленах на свет к людям. Это ошеломило всех. Сбежалось огромное количество зевак, начальников, религиозных руководителей и тех, кто следовал за Спасителем.

- Давайте поговорим о Вербном воскресенье…

- На самом деле это праздник амбивалентный, он с двойным смыслом. Так, накануне в субботу Спаситель воскресает Лазаря. И, конечно, когда на следующий день он входит в Иерусалим, воскресший друг был тоже с ним рядом. Огромная толпа людей пришла посмотреть на них. Было много зевак. Люди кричали «Осанна!», что означало величественное приветствие, а в наше время значит «Ура! Слава!». Отсюда, кстати, и выражение «Петь осанну», которое указывает на чрезмерное преувеличение и вознесение кого-либо.

А чтобы войти в тот главный город иудейской веры и традиций, Спаситель выбирает осленка. На востоке он был символом смиренного и невеличественного животного. Люди начали стелить перед ними пальмовые ветви, махать ими, приветствовать и кричать.

- Отсюда пошли и наши вербы?

- Да, вербы - это символ встречи. Наши предки заметили, что первое красивое дерево, которое зацветает в марте-апреле перед Пасхой, - это верба, поэтому и стали срезать веточки и встречать праздник с ними. Отсюда и название праздника - Вербное воскресенье. У южных народов оно называется Пальмовое, так как там растут пальмы.

«СМОТРЕЛИ НА СПАСИТЕЛЯ, КАК БОЛЬШЕВИКИ НА ЛЕНИНА»

- Но ведь через пять дней после входа Иисуса в Иерусалим настроение толпы изменится.

- Совершенно верно, эти же люди уже будут кричать: «Распри его!» и «Казни его!». Почему? Тут мы сталкиваемся с опасным искушением, когда некоторые пытаются перевести духовные вопросы в политический контекст. В частности, на протяжении долгого времени иудеи верили: придет на землю Спаситель и принесет удивительное царство с собой. Конечно, древние пророки имели в виду Царство небесное. Но это обетование наложилось на то, что иудеи часто были в плену и под гнетом завоевателей. Поэтому пророчество они стали воспринимать как весть о величественном военачальнике и национальном лидере, который возглавит восстание, после которого иудеи станут господами, а другие народы - их рабами. И, когда Спаситель явился перед ними, они смотрели на него, как большевики на Ленина.

- То есть это должен был быть некий революционер, который возглавит восстание?

- Именно. Поэтому они радостно встретили его, ведь он творит чудеса и воскрешает людей. Но через несколько дней до них доходит, что он говорит не о земном, а о небесном царстве. Что никакого реваншизма не будет. И тогда наступает глубочайшее разочарование. Они поняли это и возопили: «Не надо нам духовное царство и вечность, дай нам здесь власть, чтобы мы были великой и могущественной империей». Но Христос им ответил: «Отныне остается дом ваш пуст». Именно поэтому в эти праздничные дни церковь позволяет многим задуматься о том, как мы воспринимаем Спасителя. Не создаем ли мы такую иллюзию, которая ничего не имеет общего с тем, что говорил Христос. А еще давайте задумаемся над тем, что вербы, которые у нас в руках, могут стать вербами, за которыми мы прячемся от Христа, или вербами, которыми мы искренне встречаем его таким, каким он является, а не выдумывается нами…

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

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