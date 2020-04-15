Коронавирус внес свои коррективы в празднование Пасхи в Ростове-на-Дону

Уже в ближайшее воскресенье верующие будут отмечать главный христианский праздник в году - Пасху Христову. По традиции встречают его в храмах, освящают куличи и пасхи. Однако в этом году пандемия коронавируса, которая разгулялась по всему миру, вносит свои коррективы, в том числе и в праздничные мероприятия на Дону.

«ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!»

- Сейчас исключительная ситуация и для власти, и для духовенства, - обратился к жителям глава региона Василий Голубев. - И важно, чтобы ситуация оставалась максимально спокойной и безопасной.

Донской губернатор поблагодарил тех, кто поддерживает режим самоизоляции, который был введен на Дону с конца марта.

- Оставайтесь дома! Это важная мера, - добавил он. - Я очень прошу всех, несмотря на все сложности, оказывать поддержку и впредь. Проведите праздник Пасхи дома, в кругу семьи. Давайте заботиться друг о друге. Берегите себя и родных.

Кроме того, без помощи не останутся и одинокие пожилые люди, которым особенно опасно сейчас выходить на улицу. Им доставят пасхальные куличи, приготовленные совместно с донской митрополией.

«ПРОЯВИТЕ СМИРЕНИЕ И МУДРОСТЬ»

К верующим обратился и владыка Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

- Мы привыкли в праздник Пасхи идти в храм, участвовать в таинствах церкви и освящать куличи, - говорит глава Донской митрополии. - Мы следовали этому обычаю из года в год. Но сегодня Бог положил нам другой опыт переживания этих святых дней. Эпидемическая обстановка в регионе, риск заразить себя и других требует более ответственного и благоразумного поведения.

Наши предки говорили так: «Нужда закон меняет». И сейчас мы находимся в положении, когда современный уклад понуждает изменить этот закон. Господь говорит: «Не человек для субботы, а суббота для человека». Я обращаюсь к вам и прошу: если вы верные чада церкви, если христиане не только в обрядах, но и поступках, прислушайтесь к голосу матери-церкви, останьтесь в своих домах и воздержитесь в эти святые дни от участия в службах. Проявите смирение и мудрость. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Господь благословит миром и милостью. Пусть никакие испытания и скорби не искоренят из нашего сердца свет грядущей Пасхи Христовой.

ВСЕ ПЕСНОПЕНИЯ ПАСХИ МОГУТ ПОВТОРИТЬ НА БОГОСЛУЖЕНИИ 27 МАЯ

Но ни о каком переносе даты Пасхи речи не идет.

- На 27 мая выпадет праздник Отдания Пасхи, то есть завершение ее богослужебного празднования, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. - В этот день мы последний раз поем «Христос Воскресе», завершая пасхальные торжества. Напомню, пасхальное богослужебное празднование длится 40 дней. И вполне возможно, чтобы не лишать людей пасхальной радости, повторить все песнопения Пасхи на богослужении 27 мая, весь тот чин, включая Пасхальный крестный ход, которого будут лишены люди 19 апреля. Это будет человечный и очень своевременный шаг, направленный на то, чтобы не лишить людей шанса в храмах всем вместе прославить победу жизни над смертью!

И, кстати, в древней церкви существовала традиция повторения всей пасхальной службы в день Отдания.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На кладбища тоже ходить нельзя

В администрации Ростова-на-Дону призвали горожан не приходить на кладбища, так как многие жители в преддверии наступающего празднования Пасхи планировали посетить могилы близких и родных, чтобы почтить память и навести порядок. В мэрии напомнили, что из-за пандемии в донской столице установлены ограничения на перемещение. А чтобы не допустить возникновения коронавирусной инфекции, важно отказаться от посещения общественных мест. В минувшие выходные там уже прошли субботники силами местных работников и коммунальщиков. Кстати, на Пасху ходить на кладбище считается богохульством. Пасха - это праздник жизни. А усопших принято навещать через девять дней - на Радоницу. Именно тогда надо нести весть о воскресшем Спасителе своим усопшим родным и близким.

На праздник верующих просят оставаться дома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Пасха - древнейший и самый главный христианский праздник: «праздников праздник и торжество из торжеств». Дата у него плавающая. Вот уже много веков, начиная с 325 года, Пасха рассчитывается по лунно-солнечному календарю - в первое воскресенье после полнолуния, что наступает после весеннего равноденствия. В этом году праздник приходится на 19 апреля. Ключевой смысл Пасхи - радость воскресения Сына Божьего, победа жизни над смертью, света над тьмой. На Русь традиционная православная Пасха пришла вместе с Крещением, когда народ принял христианство.

КСТАТИ

По традиции куличи пекут в Чистый четверг. То же можно сказать о творожной пасхе со сливками. Ее выкладывают в форме пирамидки, которая напоминает о Голгофе, на которой был распят Христос. Кроме того, пасха - символ Гроба Господня, в котором совершилось величайшее чудо воскресения. Поэтому на верхней стороне должны быть буквы ХВ, означающие приветствие «Христос Воскресе!».

НА ЗАМЕТКУ

Готовим пасхальный кулич в хлебопечке

Что потребуется: теплое молоко - 1 ст., пшеничная мука - 0,6 кг, яйца - 2 шт., сахар - 1/3 ст., сливочное масло - 1 пачка, коньяк - 1 рюмка, изюм, немного соли, дрожжи, куркума - 1 ч. л.

Как готовим:

1. Настаиваем изюм в коньяке около получаса. Осторожно просушиваем и обваливаем в пшеничной муке.

2. Для теста: взбиваем яйца, добавляем масло, размешав до однородной консистенции. Солим, добавляем сахар. Вливаем подогретое молоко. Перемешиваем и переливаем смесь в хлебопечку.

3. Добавляем пшеничную муку, сделав центральное углубление небольших размеров. Кладем дрожжи, куркуму.

4. Готовим выпечку по программе «Сладкий хлеб». Размер кулича составит один килограмм.

5. После прозвучавшего сигнала добавляем изюм.

6. Выпекаем в течение часа. Проверяем готовность выпечки при помощи зубочистки.

7. Готовый кулич ставим на программу «Только выпечка» или «Подогрев» на полчаса. Кулич готов.

ГОТОВИМ САМИ

Пасха медовая с финиками

Что потребуется: жирный творог - 1,5 кг, масло сливочное (82,5%) - 200 г, мед - 2 ст., арахис обжаренный - 1 ст., финики - 200 г, лимон - 2 шт., крепкий чай - 30 мл, куркума - 1 ч. л.

Все продукты должны быть комнатной температуры.

Как готовим:

1. Выстилаем дуршлаг марлей, сложенной в несколько слоев. Перекладываем творог, накрываем концами марли, сверху ставим груз и оставляем на четыре часа. Затем дополнительно отжимаем творог руками.

2. Пока творог стоит на отстойке, удаляем из фиников косточки. При желании снимаем кожицу, крупно нарезаем. Лимоны тщательно вымываем щеткой, снимаем цедру и выжимаем сок. Вливаем к финикам чай, лимонный сок и добавляем цедру, перемешиваем и оставляем настаиваться. Орехи рубим.

3. Перекладываем масло в чашу, добавляем мед и взбиваем все до белой пенистой массы.

4. Перекладываем творог в чашу с масляной смесью, тщательно взбиваем все блендером.

5. Добавляем содержимое чашки с финиками, орехи, куркуму и все перемешиваем.

6. Застилаем марлей в один слой форму для пасхи, перекладываем в нее творог, сверху накрываем свисающими концами марли и убираем в холодильник на один-три дня.7. Перед подачей разворачиваем марлю, аккуратно ставим на пасочницу тарелку и переворачиваем ее. Снимаем марлю и украшаем.