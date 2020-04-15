«Дистанционка» станет неотъемлемой частью образовательного процесса

С 6 апреля по всей стране стартовало дистанционное обучение. О том, как оно проходит в Ростове-на-Дону, в эфире радио «Комсомольская правда» на 89,8 FM мы поговорили с начальником городского управления образования Викторией Чернышовой и директором Информационно-методического центра образования города Андреем Барашевым.

«МЫ БЫЛИ К ЭТОМУ ГОТОВЫ»

- В целом, дистанционная форма обучения не нова, и многие школы города ее применяли, но выборочно при реализации федерального государственного образовательного стандарта, - начала разговор Виктория Анатольевна. - Однако в глобальном переходе, когда задействован каждый ученик и педагог всех школ Ростова, это впервые. Нельзя сказать, что мы к этому были не готовы. В течение продолжительного времени эти формы в городе применялись, распространялись, шел обмен передовым опытом между образовательными учреждениями. В Ростове, например, был создан Клуб педагогов ростовской электронной школы.

А.Б.: - Я бы хотел добавить, что мы готовили учителей на протяжении долгого времени к тому, что такая форма работы, как дистанционное обучение, существует. Но понятно, что очень трудно в один момент по одному приказу всем одновременно перейти на новый формат. Ведь есть сложности и при построении урока, так как занятие должно длиться не более 30 минут, быть более динамичным, насыщенным, в нем должны чередоваться разные формы работы. Не могу сказать, что для учителей это в новинку. Хороший учитель не ведет урок по одному своему конспекту, а комбинирует разные формы работы и разные источники информации. При этом в новых условиях учителя помогали друг другу, поддерживали, обменивались опытом.

- Что показала первая неделя?

В.Ч.: - Многие положительные моменты, на которые мы сегодня обращаем внимание. Я уверена, что эта форма обучения в будущем вольется в жизнь школ. Но есть и ряд проблем. Например, технические вопросы, которые этой нагрузки попросту не выдержали, - это и электронные платформы, которые использовались, да и сам интернет-трафик, который должен быть в каждой семье и с определенной скоростью. Это все порождало некоторые трудности. И уже по ходу реализации найдены какие-то совершенно иные формы, которые сегодня и используются.

А.Б.: - В первые два дня электронные платформы просто не работали, и это проблема всей страны. Но наши учителя сориентировались и перешли на офлайн-режимы, работающие платформы, электронную почту и так далее. Это была настоящая проверка для учителей не только по подготовке, но и потому, как они способны перестроиться в сложных условиях.

Дистанционная форма обучения не нова, и многие школы города ее применяли.Фото: Олег УКЛАДОВ

«ВВОДИМ ЧАС ДИРЕКТОРА»

- Обычный и дистанционный - разные уроки?

В.Ч.: - Мы должны понимать, что дистанционное обучение - это не классно-урочная система, поэтому давать оценку уроку, который ведется с позиции традиционного, нельзя. Акцент в дистанционном уроке сделан на самостоятельную работу, домашние задания, есть и проектная, и творческая деятельность ребенка. При этом не надо забывать, что сейчас идет четвертая четверть, и по основным предметам весь образовательный программный материал уже дан. Особенно это касается выпускных классов, когда учителя завершают материал во второй и третьей четвертях, а в четвертой, как правило, это повторение полученных знаний. И это сейчас играет нам на руку, так как дает возможность расширить количество творческих заданий, посмотреть на проблемные вещи с практико-ориентированной позиции.

- Сложно представить, как проходит урок физкультуры дома.

В.Ч.: - Важна мысль, которую должны осознать все: дистанционная форма обучения - это не всегда онлайн-режим. Например, учитель физкультуры может дать задание, а ребенок выполнить его тогда, когда ему будет это удобно. Важно, чтобы ребенок это сделал.

Кстати, сейчас многие наши дома творчества и спортшколы также перешли на дистанционную форму обучения. И у многих получаются интересные творческие занятия. Поэтому ключ к успеху - самодисциплина, мотивация, уровень ответственности и взаимовыручки в коллективе. Это важнейшие качества, которые проявляются сейчас. Если это уже сформировано в классном коллективе, то это большое подспорье и в дистанционном обучении.

- Будут ли родители больше общаться с учителями?

В.Ч.: - На первом этапе да. Практика показывает, что в первые дни на уроках была больше чем 100-процентная посещаемость. Вместе с детьми были и родителей, которые захотели посмотреть, что происходит. К слову, с этой недели вводим час директора - это онлайн-разговор, во время которого родители смогут получить разъяснения и быть проинформированными по тем вопросам, которые их тревожат.

В обучении помогают и родители.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЗАДАЧА РЕБЕНКА - САМОДИСЦИПЛИНА»

- В чем еще важность дистанционного обучения?

В.Ч.: - Я бы говорила о готовности не только педагогов, но и ребенка, родителя. Последний должен понимать и воспринимать дистанционное обучение и возможность помочь ребенку, не вникая и не погружаясь в образовательный процесс. Это уже задача учителя. А задача ребенка - это самодисциплина. Дистанционное обучение - это серьезная проверка: насколько ребенок придерживается режима дня, насколько он мотивирован, насколько его ответственность позволяет ему внедряться в этот учебный процесс. И, мне кажется, главная задача педагогов в этой ситуации сводится к мотивации ученика. Поэтому все, что сегодня делается в учебном процессе, - это не натаскивание и не увеличение заданий. Мы стараемся вести серьезную разъяснительную работу, чтобы была тесная связь и с классным руководителем, и с учителем-предметником, и с директором образовательного учреждения.

А.Б.: - На мой взгляд, переход на этот формат - это проверка не только профессиональных и учебных качеств учителя и ученика. Он развивает у всех участников образовательного процесса еще и такие качества, как справедливость, терпение, такт, выдержка, честность и так далее. В образовании часто говорят о воспитании. Давайте воспитывать и их.

- Сейчас наступило такое время, когда надо объединить усилия педагогов, родителей и детей, - сказала в завершение Виктория Анатольевна. - И тогда мы сможем справиться с этой ситуацией, перейти на иной уровень и 1 сентября начать новый учебный год с новым опытом, при необходимости повторив и наверстав материал, если что-то вдруг будет упущено.