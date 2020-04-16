2020-04-16T10:06:26+03:00
Общество

Донские хлебопеки передали 100 тысяч пасхальных куличей малоимущим жителям Ростовской области

Праздничные угощения освящены по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Освящение куличей. Фото: пресс-служба правительства РООсвящение куличей. Фото: пресс-служба правительства РО
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В преддверии одного из самых светлых для православных праздников - Пасхи прошла благотворительная акция «Пасхальные куличи для социально-незащищенных граждан».

Волонтеры и работники социальной службы безвозмездно передадут людям пожилого возраста и инвалидам более 100 тысяч штук пасхальных куличей. Праздничные угощения будут освящены частично на предприятиях, а частично в районах - чтобы люди не шли освящать их в церкви и храмы, а оставались на праздник дома, не нарушая режим самоизоляции и не подвергая свою жизнь и жизнь других опасности.

Обряд освящения 2160 штук пасхальных куличей уже провели в Неклиновском районе, где сразу после церемонии были розданы получателям социальных услуг.

Праздничные угощения уже начали раздавать людям. Фото: пресс-служба правительства РО

Праздничные угощения уже начали раздавать людям. Фото: пресс-служба правительства РО

Благотворительная акция «Пасхальные куличи для социально-незащищенных граждан» - одна из самых крупных, которые проводились на территории региона во время ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Правительством Ростовской области совместно с муниципальными районами по поручению губернатора Василия Голубева была проведена масштабная работа по организации благотворительного мероприятия, - отметил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. - К данной акции присоединились многие хлебопекарные предприятия донского региона, которые приняли решение изготовить и безвозмездно передать 100 тысяч пасхальных куличей».

Стоит также отметить, что с той же целью, чтобы люди оставались дома, во всех торговых сетях Ростовской области будут выделены специальные полки, где можно выбрать и приобрести пасхальные куличи, уже освящённые по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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