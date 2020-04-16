Коронавирус в Ростове-на-Дону: Пасхальный флешмоб и освящение куличей дома

В этом году главный праздник для верующих христиан - Пасха - пройдет в особенном формате. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM говорим с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским.

«ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ - МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ»

- Во время жесткого развития эпидемии коронавируса мы получили предписание санитарных врачей закрыть храмы для посещения людьми, - рассказал Игорь Павлович. - И сейчас церковь призывает всех прислушаться и подчиниться требованию врачей. Это очень серьезно. Мы понимаем, что это большое испытание, которое проходит через сердце каждого человека. Но тем не менее патриарх попросил остаться дома. А глава Донской митрополии владыка Меркурий сказал уже ставшие знаменитыми слова: «Пусть некоторые из вас будут осуждать меня за то, что я сейчас призываю вас остаться дома, чем потом они же будут проклинать меня за то, что по улицам наших городов понесут гробы как плод непослушания».

- То есть в этом году Пасха пройдет в храмах без людей?

- Это вынужденная необходимость. Мы будем транслировать богослужения, в том числе с помощью онлайн-возможностей. В субботу, 18 апреля, в 22:30, начнется прямая трансляция на канале «Дон-24» и ОТР (Ростов) из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Службу проведет митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Завершится она в два часа ночи. Поэтому, пусть и виртуально, но присоединиться к ней сможет любой желающий.

- А как будут святить куличи?

- Конечно, как Кашпировский, мы заряжать через ТВ не будем. В дни самоизоляции привычное нам ежегодное освящение куличей в храмах совершаться не будет. Однако в нынешних условиях нам нужно вспомнить, что каждая наша христианская семья - это малая церковь. Об этом пишет апостол Павел: «Муж есть глава жены, как и Христос - глава Церкви, и он же спаситель тела». Поэтому, мужья, берите всё в свои руки! На период эпидемии вы теперь епископы в своих малых церквях. Христианская история свидетельствует, что к благодатным возможностям «домашней церкви» мы прибегаем тогда, когда нет возможности посещать церковь приходскую. Это основано на древнем церковном принципе: «Нужда закон меняет». На этом же принципе, кстати, базируется даже древняя христианская практика крещения некрещеного человека рукой крещеного христианина.

- Даже так…

- Если некрещеный человек пребывает в тяжелой жизненной ситуации, в предсмертном состоянии, а рядом нет ни священника, ни церкви, окрестить его, произнеся имя Святой Троицы, может любой крещеный христианин. В случае его выживания или когда беда минует, крещение такого человека признается церковью как действительное. И второй раз не совершается. Однако повторяю: это не принцип для постоянных действий, а вынужденная необходимость. Во всем должна быть рассудительность. Обращение к благодати домашней церкви или благодатным дарам, которые имеет каждый крещеный христианин, является нормальной практикой в ненормальной ситуации. В иных обстоятельствах наша обычная приходская практика является основной для православных христиан.

Радуйтесь всему, что нам Бог дает!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ОСВЯЩАЕМ КУЛИЧИ ДОМА

- А как быть одиноким?

- Это же касается и тех, у кого по какой-то причине нет семьи, одиноких людей. Все мы полноценные члены Церкви Христовой, которые имеют право совершать домашние освящения по келейному чину, которые по благодатным дарам ничем не отличаются от привычного нам благословения пасхальных снедей на приходах у священников.

- Как правильно поступать?

- В этом году в день Пасхи или в Великую субботу по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, совершают благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно следующим образом. Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть или прочитать тропарь Пасхи: «Христо с воскре се из ме ртвых, / сме ртию смерть попра в, / и су щим во гробе х живо т дарова в». Затем нужно трижды окропить снеди святой водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь» - трижды.

То есть достаем свои запасы крещенской воды, берем чистую чашу, вливаем туда святую воду. Вручаем держать чашу с водой, например, самому ответственному ребенку в качестве его поощрения. Затем находим в доме кисточку, венчик, любой пучок и опускаем его в чашу с водой. Произносим трижды тропарь Пасхи и крестообразно со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь» совершаем трижды окропление всей пасхальной съестной радости. Если вода в чаше останется, окропите ею деток, ближних, себя. В конце концов, полейте ею цветок.

- А если нет воды?

- Не отчаивайтесь! Перекрестите пасхальные снеди рукой по тому же чину. А вот освящать водой или крестить рукой снедь нужно следующим техническим способом: кисточкой со святой водой или голой рукой, сложенной в крестном знамении, совершаем в воздухе образ креста в следующей последовательности: сначала верхняя точка, затем нижняя точка, затем левая точка, затем правая точка. То есть совершаем как бы крестное знамение в зеркальной проекции, наоборот, от себя, не справа налево, как мы обычно крестимся, а слева направо. Так как крест направлен не на нас, а на внешний контур, от нас, благословляя то, что перед нами.

В дни самоизоляции привычное нам ежегодное освящение куличей в храмах совершаться не будет.Фото: Иван МАКЕЕВ

«ПАСХАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ - СВЕЧА В ОКНЕ»

- Слышала, что в России хотят запустить некий пасхальный флешмоб…

- Совершенно верно. Это всероссийская акция - свеча в окне. Речь идет о том, что в пасхальную полночь зажечь в своих окнах маленькую свечку, конечно, с соблюдением правил пожарной безопасности или взять в руки телефонный фонарик, помахав им хотя бы минутку. Когда мы увидим в окнах напротив пасхальные огоньки, наши глаза наполнятся маленькой пасхальной радостью и появится ощущение всеединства. Поймите, церковь - это люди. И если люди не могут быть в церкви, то это не значит, что она не может быть среди людей. В этот раз мы хотим все увидеть друг друга, соединиться таким образом. Это будет по-человечески приятно и символично. Может быть, кто-то с удивлением узнает, как много христиан среди его соседей.

- Игорь Павлович, а была ли такая же ситуация в истории, когда богослужения проходили в церкви без прихожан?

- Не единожды. Например, в эпоху патриарха Пимена. В конце 50-х годов прошлого столетия он был настоятелем нашего кафедрального собора, а став патриархом, столкнулся с чудовищной вспышкой холеры. Беда грозила всей стране. И он подписал указ, согласно которому категорически запрещалось прикасаться к иконам, а причастие осуществлялось исключительно на дому в случае немощи и болезни. И, конечно же, храмы тогда были закрыты для посещения. Но богослужения были совершены силами духовенства. И это позволило победить болезнь достаточно быстро и с минимальным числом потерь.

Или в 1830 году. Тогда была эпидемия холеры, которая, кстати, заперла Пушкина в Болдино. Там он и написал свой знаменитый «Пир во время чумы». И в этом произведении уже была строчка, отвечающая на ваш вопрос: «Нынче церковь опустела, школа глухо заперта…» Руководство русской церкви тогда тоже приняло решение о карантине. В Кремле богослужение совершал святитель Филарет. Тогда уже работала карантинная служба, которая следила за тем, чтобы все сидели дома. И это помогло. Эпидемия прошла через какое-то время.

Ну, и более поздний пример связан с удивительной личностью архиепископа Амвросия Московского. В 1770 году в Москве из-за чумы умирало больше тысячи человек в день. Архиепископ сказал: «Сидите дома. Дайте чуме пройти. Молитесь у себя по кельям». Но народ стали подстрекать негодяи-фанатики. И был бунт, безумная толпа разорила два московских монастыря, а московского святителя забили до смерти палками, и только введение войск подавило этот чумной бунт.

Вся история русской церкви свидетельствует: во время эпидемии церковь неоднократно обращалась к своему народу с просьбой побыть дома и молиться келейно. Церковь никогда не шантажировала народ по схеме: в кого вы больше верите - в Бога или в вирус? Этим занимались проходимцы, далекие от церкви и Евангелия.

Поэтому, как ни трагично нам всем это принимать, но надо остаться дома. К этому призвал нас патриарх. Ради ближних наших мы должны принять это как послушание Матери-Церкви, как символ нашей христианской ответственности. Не поддавайтесь провокациям и эмоциям. Проявите рассудительность и послушание. Радуйтесь всему, что нам Бог дает! И все будет хорошо!