Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 апреля 2020 года: под наблюдением врачей боле полутора тысяч человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 апреля 2020 года: последние 20 заразившихся из разных районов области.

Сейчас в Ростовской области насчитывается 98 заболевших коронавирусом местных жителей. Такие данные дает региональный Роспотребнадзор. Радует лишь то, что восемь человек из общего количества зараженных смогли излечиться от опасной болезни.

- Только получившие подтверждение 20 человек – из разных территорий донского региона. Шестеро новых больных – это жители Ростова-на-Дону, четверо – из Азовского района, трое – из Шахт, по два человека – из Батайска, Каменска-Шахтинского и Кашарского района, один – из Таганрога, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Сейчас под наблюдением врачей находятся 1526 человек, из них на самоизоляции по месту жительства - 1428. С медицинского наблюдения уже сняли 7773 человек. За весь период за помощью к врачам обратились 9299 человек. Тест на коронавирус прошли уже 9354 человека.

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