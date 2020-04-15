2020-04-14T22:04:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 апреля 2020 года: под наблюдением врачей боле полутора тысяч человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 апреля 2020 года: число зараженных коронавирусом увеличилось почти до сотни
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове еще 20 человек заразились опасным коронавирусомВ Ростове еще 20 человек заразились опасным коронавирусомФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 апреля 2020 года: последние 20 заразившихся из разных районов области.

Сейчас в Ростовской области насчитывается 98 заболевших коронавирусом местных жителей. Такие данные дает региональный Роспотребнадзор. Радует лишь то, что восемь человек из общего количества зараженных смогли излечиться от опасной болезни.

- Только получившие подтверждение 20 человек – из разных территорий донского региона. Шестеро новых больных – это жители Ростова-на-Дону, четверо – из Азовского района, трое – из Шахт, по два человека – из Батайска, Каменска-Шахтинского и Кашарского района, один – из Таганрога, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Сейчас под наблюдением врачей находятся 1526 человек, из них на самоизоляции по месту жительства - 1428. С медицинского наблюдения уже сняли 7773 человек. За весь период за помощью к врачам обратились 9299 человек. Тест на коронавирус прошли уже 9354 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове: на Дону почти 100 человек заболели COVID-19.

Коронавирус в Ростове: количество инфицированных постоянно растет.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Кашель не проходит, никто не лечит»: Пенсионерка рассказала о жизни в доме престарелых под Смоленском, где у 86 человек заподозрили коронавирус
Пожилые люди считают, что их заразил врач. Якобы, у него жена работала в поликлинике, и там контактировала с больным
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса
Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества
Новости 24
В Ростове отстроят вторую очередь крытого аквапарка "H2O"
В Ростовской области тушат очередной крупный ландшафтный пожар
В Ростове правоохранители поймали агрессивного нарушителя режима самоизоляции
В 2020 году запланировали отремонтировать почти 700 домов
В Ростове маршрутка снесла остановку в западном микрорайоне
Разыгрывающая ГК «Ростов-Дон» восхитила мировых гандбольных экспертов
В Ростове четверо парней с кувалдой ограбили магазин спиртных напитков
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: шесть детей заболели COVID-19
Педагогический хакатон PedHack проведут в ЮФУ в дистанционном формате
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: на базе больницы № 20 создадут второй инфекционный госпиталь для больных COVID-19
Почти четверть килограмма кокаина: ростовчанина задержали с увесистым свертком наркотиков
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 апреля 2020 года: 21 человека оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции
Баста устроил антикоронавирусную репетицию
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: медики подготовили для больных более тысячи коек
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 апреля 2020 года: на единовременную материальную помощь многодетным семьям выделят более 246 млн рублей
В Ростове ремонт моста на Зоологической планируют закончить в сентябре
Ростовчане попросили губернатора открыть салоны красоты