2020-04-15T08:18:10+03:00
Общество

Резкое похолодание и усиление ветра ожидает ростовчан 15 апреля

Сократится видимость на дорогах
Виктория Никитина
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В Ростове ожидается ливень и похолоданиеВ Ростове ожидается ливень и похолоданиеФото: "КП" Архив
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Сегодня, 15 апреля, в донской столице ожидается пасмурная и дождливая погода. Может быть, в нынешней ситуации и хорошо, что погода испортится - больше людей не захочет выходить на улицу, а останется дома на самоизоляции.

В утренние часы сегодня будет очень тепло +10...+14, днем столбик термометра понизится до отметки +12. А к вечеру похолодает прямо резко, температура упадет до +3...+5. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода. Есть вероятность дождя ранним утром и во второй половине дня.

Ветер сегодня сменит четыре направления: западное, юго-западное, южное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 6-19 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будут подстерегать влажность, а видимость сократится до 2 километров.

Атмосферное давление будет переменчивым, до полудня будет понижаться до 748 миллиметров ртутного столба, а затем снова начнет расти достигнет 753 миллиметров ртутного столба. Такие перепады сильно скажутся на здоровье горожан. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 51 до 86%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Атмосферное давление будет слегка пониженным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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