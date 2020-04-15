2020-04-15T17:41:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области проходит массовая дезинфекция общественных пространств

В работе задействованы 1,5 тысячи специалистов служб экстренного реагирования
ЮРИЙ БЕЛЯЕВ
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Борьба с распространением коронавирусной инфекции продолжается в донском регионе. Фото: donland.ruБорьба с распространением коронавирусной инфекции продолжается в донском регионе. Фото: donland.ru
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Борьба с распространением коронавирусной инфекции продолжается в донском регионе. По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева на территории муниципалитетов проводятся массовые дезинфекционные мероприятия.

Несмотря на то, что реализуемый план санобработки является комплексным, главный акцент из всего обилия принимаемых мер сделан на дезинфекцию крупных городов.

С 4 апреля санитарную обработку провели в Ростове-на-Дону, Шахтах, Новочеркасске и Новошахтинске. Спустя некоторое время - 14 и 15 апреля - дезинфекция общественных пространств прошла в Таганроге, следующий в этой очереди Батайск.

Как сообщил замгубернатора донского региона Вадим Артемов, спасательными подразделениями МЧС, областного департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и муниципалитетов было обработано свыше 15 тысяч общественных пространств. При этом в работах задействовали более 600 единиц техники и около 1,5 тысячи специалистов служб экстренного реагирования.

Обработка общественных пространств проводится аэрозольным методом. Фото: donland.ru

Обработка общественных пространств проводится аэрозольным методом. Фото: donland.ru

- Обработка детских и спортивных площадок, парков, скверов, остановочных комплексов и входов в здания проводилась аэрозольным методом, областные спасатели использовали тонны дезраствора, - подчеркнул Вадим Артемов.

Замглавы Ростовской области также отметил, что несколько дней назад военнослужащие Донского спасательного центра МЧС России провели санитарную обработку здания главного железнодорожного вокзала донской столицы и привокзальной территории. Состоялось обеззараживание и в аэропорту «Платов».

Вадим Артемов особенно отметил, что к коллективной работе по обработке общественных пространств приступили войска РХБЗ Южного военного округа. С такой инициативой военные обратились к Василию Голубеву и он их поддержал.

В работах по дезинфекции задействовали более 600 единиц техники и около 1,5 тысячи специалистов служб экстренного реагирования. Фото: donland.ru

В работах по дезинфекции задействовали более 600 единиц техники и около 1,5 тысячи специалистов служб экстренного реагирования. Фото: donland.ru

- Специалисты РХБЗ проведут дезинфекционные работы на 20 предприятиях оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории региона, - пояснил заместитель губернатора.

Помимо мероприятий, связанных с непосредственным обеззараживанием, специалисты служб экстренного реагирования при помощи громкоговорителей, установленных на автомобилях и стационарных оповещателях ГО и ЧС, призывают жителей не рисковать, а соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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