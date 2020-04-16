Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 апреля 2020 года: количество зараженных перевалило за сотню

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 апреля 2020 года: один из заболевших находится в крайне тяжелом состоянии.

В Ростовской области, по последним данным Роспотребнадзора, насчитывается 104 зараженных местных жителя. Из них семеро - дети. Один из зараженных находится в крайне тяжелом состоянии, а еще четверо на ИВЛ. Но стоит отметить, что восемь человек из общего количества смогли победить опасную болезнь. Состояние остальных заболевших оценивается, как удовлетворительное.

- Только получившие подтверждение диагноза 6 человек – из двух территорий донского региона. Пятеро – это жители Ростова-на-Дону, еще один – из Шахт, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Под наблюдением врачей еще 1 517 человек, из них на самоизоляции дома –1 516. Снято с медицинского наблюдения 8 397 человек. За помощью за весь период обратились 9 915 человек. А тест на коронавирус прошли 10 057 человек.

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Люди продолжают нарушать режим самоизоляции.

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