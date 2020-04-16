2020-04-15T22:52:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 апреля 2020 года: количество зараженных перевалило за сотню

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 апреля 2020 года: четыре пациента находятся на ИВЛ
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове еще 6 человек заразились коронавирусомВ Ростове еще 6 человек заразились коронавирусомФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 апреля 2020 года: один из заболевших находится в крайне тяжелом состоянии.

В Ростовской области, по последним данным Роспотребнадзора, насчитывается 104 зараженных местных жителя. Из них семеро - дети. Один из зараженных находится в крайне тяжелом состоянии, а еще четверо на ИВЛ. Но стоит отметить, что восемь человек из общего количества смогли победить опасную болезнь. Состояние остальных заболевших оценивается, как удовлетворительное.

- Только получившие подтверждение диагноза 6 человек – из двух территорий донского региона. Пятеро – это жители Ростова-на-Дону, еще один – из Шахт, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Под наблюдением врачей еще 1 517 человек, из них на самоизоляции дома –1 516. Снято с медицинского наблюдения 8 397 человек. За помощью за весь период обратились 9 915 человек. А тест на коронавирус прошли 10 057 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 апреля 2020 года: на нарушителей режима самоизоляции составили более трех тысяч протоколов.

Люди продолжают нарушать режим самоизоляции.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович: 55 процентов людей болеют коронавирусом легко. Поэтому пандемию так сложно остановить
В эфир радио “Комсомольская правда” ведущие программы “Вечерний диван” Сергей Мардан и Надана Фридрихсон позвали главу российского отделения ВОЗ. И задали ей много неудобных вопросов
«Меня в чем только не обвинили»: перевозчика из Новосибирска заставили бесплатно раздать пассажирам полтысячи масок
Сначала предприниматель запретил в своих маршрутках проезд пассажирам с открытыми лицами - защиту можно было купить у водителей за 30 рублей
Новости 24