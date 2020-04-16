2020-04-16T11:50:16+03:00
Общество

Щквалистый ветер ожидается в Ростове 16 апреля

Порывы будут достигать 17 метров в секунду
Виктория Никитина
Поделиться:
На Ростов обрушится шквалистый ветерНа Ростов обрушится шквалистый ветерФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В донской столице ожидается резкое усиление ветра. Хотя погода будет стоять солнечная, но не без того, что иногда будут набегать тучи. Находящимся на самоизоляции ростовчанам было бы неплохо убрать белье с балконов и прикрыть окошки.

В утренние часы в городе будет тепло - +5...+9 градусов, днем температура поднимется еще выше - до +10...+12 градусов, а к вечеру снова немного похолодает и столбик термометра опустится до отметок +9...+11. Погода, по прогнозам синоптиков, будет стоять солнечная, но иногда все таки небо будет затягиваться тучками. Осадков, к счастью, не ожидается.

Ветер сегодня сменит всего два направления - юго-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 7-17 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня не подстерегает никаких опасностей и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление сегодня составит 752-755 миллиметров ртутного столба. Относительная важность воздуха будет держаться в пределах от 39 до 83%. Магнитных бурь сегодня не ожидается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дождь и шквалистый ветер: погода в Ростове на 25 февраля.

Будет сильно понижена видимость на дорогах.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Страшно было первые 18 километров»: Две пенсионерки из-за закрытых границ шесть дней добирались на перекладных из Белоруссии в Петербург
За это время бабушки преодолели две с половиной тысячи километров - автостопом, такси, поездом, электричкой и просто пешком
Новости 24
Педофила-рецидивиста осудят в Ростовской области
«Ростелеком» призывает клиентов взаимодействовать с компанией онлайн
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: восемь детей в регионе за сутки заразились COVID-19
Чистая гавань: спасатели обработали донской аэропорт спец средствами
Высокая пожароопасность сохраняется в Ростовской области
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 апреля 2020 года: зараженные COVID-19 оказались жителями 11 городов
В Ростове-на-Дону доноры крови будут ездить на такси бесплатно
Саранча наступает на Дон: голодные насекомые могут уничтожить урожай
В Ростовском зоопарке появился на свет кенгуренок
Сотрудник РосГМУ не нарушал карантин: ростовские власти опровергли очередной фейк
Строительство двух новых микрорайонов ГК «Сокол» идет в бесперебойном режиме
Челендж «Создай свой датасет» запускает ЮФУ
ВТБ вошел в ТОП-10 лучших работодателей года
В Ростове из-за предстоящих холодов продлили отопительный сезон
Для повышения качества образования в ЮФУ создадут нейротехнологическую платформу
В Ростове ликвидировали половину найденных ранее свалок
Бухгалтер ростовской фирмы похитила с ее счета более 13 миллионов рублей
"Это владелец малого бизнеса": мужчина в одном полотенце прогулялся по центру Ростова
Строительство улицы Солженицына завершат к 30 апреля
Новый iPhone SE появится в продаже 24 апреля
В Ростове ко Дню Победы закупят 40 тысяч георгиевских лент
На Ростовскую область снова опустятся заморозки
Ростовчанка предложила соединить северную и южную части города новой дорогой
В Ростовской области часть собственников квартир получат платёжки за капремонт
Пасха онлайн: праздничное богослужение пройдет без прихожан
В Ростове-на-Дону квитанции за дезинфекцию собственникам квартир могут присылать только после общедомового собрания