Щквалистый ветер ожидается в Ростове 16 апреля

В донской столице ожидается резкое усиление ветра. Хотя погода будет стоять солнечная, но не без того, что иногда будут набегать тучи. Находящимся на самоизоляции ростовчанам было бы неплохо убрать белье с балконов и прикрыть окошки.

В утренние часы в городе будет тепло - +5...+9 градусов, днем температура поднимется еще выше - до +10...+12 градусов, а к вечеру снова немного похолодает и столбик термометра опустится до отметок +9...+11. Погода, по прогнозам синоптиков, будет стоять солнечная, но иногда все таки небо будет затягиваться тучками. Осадков, к счастью, не ожидается.

Ветер сегодня сменит всего два направления - юго-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 7-17 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня не подстерегает никаких опасностей и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление сегодня составит 752-755 миллиметров ртутного столба. Относительная важность воздуха будет держаться в пределах от 39 до 83%. Магнитных бурь сегодня не ожидается.

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Будет сильно понижена видимость на дорогах.

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