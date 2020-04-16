2020-04-16T11:50:16+03:00
Общество

По две недели проведут дома вернувшиеся из других регионов дончане

Работа командированных работников будет проходит в изолированном от других помещении
Виктория Никитина
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Вернувшие из других регионов дончане будут помещены на самоизоляцию. Фото: аккаунт Василия Голубева в ИнстаграмВернувшие из других регионов дончане будут помещены на самоизоляцию. Фото: аккаунт Василия Голубева в Инстаграм
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал указание о том, чтобы вернувшие из других регионов дончане проходили полную самоизоляцию.

Местным жителям предстоит провести дома две недели без возможности контакта с кем-либо в живую и выхода из дома. Раньше такие меры касались лишь прибывших из-за границы. Но в связи с ростом заболеваемости их пришлось ужесточить.

- Самоизоляция таких людей должна быть полной. Она должна исключать любой их выход за пределы места пребывания, а также всякие контакты, даже со своими близким, - написал губернатор в своем аккаунте в Инстаграм.

Те, кто был командирован в Ростовскую область из других регионов для работы не смогут свободно передвигаться по территории области, им будет разрешено доехать только до временной работы и обратно, а также сходить в ближайшую аптеку и продуктовый магазин. Работа их будет проходить в изолированном от других работников помещении и минимизируют контакты с ними.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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