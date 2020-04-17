Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 апреля 2020 года: десять зараженных коронавирусом местных жителей смогли выздороветь

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 апреля 2020 года: в донском регионе зафиксирован стремительный рост заразившихся коронавирусом.

На данный момент в Ростовской области насчитывается 145 инфицированных. Такие данные предоставляет региональный Роспотребнадзор. По последней информации, был заражен еще 41 человек. Радует лишь то, что десять человек из общего количества смогли победить опасную болезнь.

- Получившие положительные тесты - 41 человек из 11 территорий. Наибольшее число заболевших – 14 человек – из Батайска, еще 10 человек из Ростова-на-Дону. По четыре человека с положительным тестом – в Азовском и Кашарском районах, по два – в Аксайском и Верхнедонском, по одному – в Каменске-Шахтинском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Сальском и Целинском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Донские медики следят за состоянием 1 403 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 1388. С медицинского контроля уже сняли 8 629 человек. За весь период за помощью к врачам обратились 10 032 человека. В лабораториях области провели 11 337 тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки – 1 208.

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Опасный вирус за сутки подтвердился у 41 человека.

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