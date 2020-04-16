Александр Ищенко: «Сохранять постоянный диалог с гражданами — главная задача депутатов всех уровней»

В режиме видеоконференции состоялось дистанционное заседание депутатов Законодательного собрания Дона, а также глав городских дум и районных собраний Ростовской области. На виртуальной встрече обсуждались вопросы соцзащиты граждан в условиях пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер.

Участники встречи выразили общее мнение, что о каждой новой возможности социальной поддержки жители региона должны узнавать незамедлительно. Для этого представители областного депутатского корпуса активизировали свою работу и стали использовать дистанционные форматы для поддержания диалога со своими избирателями. Донские парламентарии провели уже 50 приемов в режиме онлайн.

Как заметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, в ситуации повышенной готовности на территории донского региона личные приемы граждан во всех органах власти и депутатами всех уровней временно приостановлены. По его словам, ни в коем случае нельзя допустить ситуации, при которой у граждан исчезла бы прямая возможность обратиться к своему депутату.

- Нам важно сохранять постоянный диалог с гражданами. Нужно понимать, что сегодня житель области пока не может прийти со своей проблемой ни в районное собрание, ни в городскую думу на прием к депутату. Однако, есть возможность позвонить по телефону, выйти в интернет и обратиться через социальные сети. Нам важно, чтобы каждый депутат обязательно использовал в своей работе эти способы дистанционного общения с избирателями, - подчеркнул спикер донского парламента.

Кроме того, Александр Ищенко призвал парламентариев продолжать волонтерскую деятельность. В частности, председатель Заксобрания отметил, что сегодня, в связи с ограничением приема граждан поликлиниками, резко возросла потребность в выезде медиков на дом к больным с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Для того, чтобы нуждающиеся получали необходимую помощь, народные избранники минимум на месяц выделили 52 автомобиля вместе с водителями медучреждениям донского региона — для выезда врачей к пациентам, а также доставки продуктов пожилым людям. Все связанные транспортные расходы парламентарии взяли на себя.

Однако, этого, увы, недостаточно. По оценке Александра Ищенко, потребность поликлиник и больниц Ростовской области составляет около 300-400 автомобилей.

– Неделю назад с инициативой о выделении автомобилей выступила фракция «Единая Россия». Сразу же в распоряжение врачей поступили 12 машин. А на сегодняшний день депутатами Законодательного Собрания, а также некоторыми депутатами Ростовской-на-Дону городской Думы уже выделено 52 легковых автомобиля для доставки врачей на дом к больным в Ростове и ряде других муниципальных образований. Но этого явно мало. Потребность поликлиник и больниц в Ростовской области составляет где-то 300-400 автомобилей. Поэтому я прошу каждого председателя городской Думы обратиться к своим депутатам, к предпринимателям с просьбой предоставить во временное пользование автомобили с водителем и суточными запасами топлива на каждый день работы, - призвал спикер парламента.

Кроме того, он напомнил, что с 23 марта на Дону ежедневно, без выходных работает Волонтерский центр партии «Единая Россия». На «горячую линию» уже поступило около полутора тысяч звонков. Людей в первую очередь интересуют вопросы помощи в доставке лекарств и продуктов, медицинских масок, дезинфицирующих средств и других предметов первой необходимости. Есть обращения многодетных семей, которые не в состоянии сегодня обеспечить детей питанием и просят помочь.

– Каждое обращение рассматривается индивидуально. Помощь оказывается всем, кто в ней нуждается. Депутаты донского парламента сформировали специальный фонд, в который перечислили уже более 2,5 млн рублей на закупку продовольственных наборов первой необходимости для обеспечения ими наиболее нуждающихся категорий жителей Ростовской области. В первую очередь, это пожилые и одиноко проживающие люди, малообеспеченные граждане, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, – подчеркнул председатель Заксобрания региона.

В рамках соцподдержки граждан в области начали выдавать льготные продуктовые наборы для школьников, перешедших на дистанционное обучение. Такая привилегия сохранится за учащимися, которые имели право на горячее питание в школах ранее, пояснил Александр Ищенко. Он уточнил, что адресатами такой льготы стали ученики из малообеспеченных и многодетных семей, а также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. Этой мерой воспользуются более 92 тысяч детей.

– Часть школьников, которые сейчас учатся дистанционно, имели право на горячее питание в школах. Сегодня необходимо обеспечить эти категории школьников продуктовыми наборами. В Ростовской области данная работа уже начата. Прошу депутатов обеспечить мониторинг качества предоставляемых продуктовых наборов, – обратился с поручением к парламентариям председатель Законодательного собрания.

При этом Александр Ищенко выразил убеждение, что дополнительно необходимо оказать помощь в доставке питания тем семьям, кто не может самостоятельно забрать продукты. Решение этого вопроса тоже должно стать частью депутатской работы.

Рассказал спикер регионального парламента и о начале работы совместного благотворительного проекта «Единой России» и Агентства стратегических инициатив «Помоги учиться дома». Его задача заключается в помощи в обеспечении компьютерами или другими гаджетами детей из нуждающихся семей, чтобы они не испытывали трудностей в сложный период и могли учиться в дистанционном режиме.

– Мы начинаем эту сложную, непростую, очень масштабную работу для того, чтобы помочь семьям, у которых нет возможности обеспечить своих детей дистанционным обучением. Важно выявить такие малообеспеченные семьи и найти возможности оказать им необходимую помощь, – выразил твердое убеждение Александр Ищенко.