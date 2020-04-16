2020-04-16T23:47:58+03:00
Общество

Василий Голубев пригрозил без тени сомнения закрывать донские рынки

Если там нарушат предписания блюсти чистоту
Юрий ПОЗДНЯК
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Донской губернатор пообещал закрывать рынки, не соблюдающие санитарные предписания. Фото: donland.ruДонской губернатор пообещал закрывать рынки, не соблюдающие санитарные предписания. Фото: donland.ru
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На заседании регионального координационного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, состоявшемся 16 апреля, губернатор Ростовской области Василий Голубев жестко потребовал усилить предпринимаемые меры по тщательной санитарной обработке всех объектов розничной торговли и рынков.

Донской глава отметил, что исполнять предписания главного санврача области по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм обязаны все участники торговли.

Для этого им нужно провести полную дезинфекцию своих торговых площадей. Затем, в течение дня, требуется регулярно обрабатывать поверхности, а также периодически замерять температуру продавцов. К слову, последним также необходимо внимательно следить за собой и непременно использовать средства индивидуальной защиты в течение всего рабочего времени.

Нарушителей этих предписаний ждет неминуемая и суровая кара, пригрозил губернатор.

- Если донские рынки в нынешней непростой ситуации по распространению COVID-19 не будут соблюдать санитарные предписания, то могут быть закрыты. Работу по контролю соблюдения предписаний необходимо усилить, активнее привлекать полицию, сотрудников Роспотребнадзора, - недвусмысленно предупредил Василий Голубев.

Отметим, что сейчас в Ростовской области осуществляют свою деятельность 43 розничных рынка, реализующие продовольственные товары и товары первой необходимости. При этом в сфере розничной торговли есть около 15 тысяч объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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