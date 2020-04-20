Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: кто и как сможет получить новые пропуска для передвижения по городу

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: первый заместителя главы администрации донской столицы Юрий Овчинников во время брифинга рассказал о выдаче новых пропусков на передвижение по городу.

Сейчас разрешения можно получить в девяти центрах в разных районах города. Эти документы выдаются согласно заявке, поступившей от работодателей.

- Сегодня было выдано около 170 тысяч пропусков. Специалистами обработаны обращения более 3 тысяч хозяйствующих субъектов, - говорит Юрий Овчинников. - Люди часто приходят не в то время, которое им назначено, приходят предприниматели, которым запрещено работать в соответствии с постановлением губернатора № 272, однако они хотят получить разрешение и начинают требовать.

Горские центры выдачи пропусков открыты с 09:00 до 21:00. Вскоре можно будет подать заявку на получение разрешения через электронную почту. Сотрудники центра свяжутся с предприятием свяжутся и сообщат время выдачи пропуска.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРОПУСКА НОВОГО ОБРАЗЦА

Работающие граждане смогут получить пропуска нового образца в период с 20 по 22 апреля включительно. Людям, получившим разрешения, просто заменят документы. Обновленные разрешения для въезда и перемещения по донской столице начнут действовать уже с 23 апреля.

- Индивидуальные предприниматели могут получить разрешения, если их ОКВД соответствуют тем, что указаны в постановлении губернатора № 272. Ели этих направлений там нет, то пропуск нового образца выдан не будет, - отметил первый заместитель главы администрации донской столицы Юрий Овчинников

Стоит отметить, что полученные жителями области пропуска будут действовать, замене повергаются лишь документы, предназначенные для жителей Ростова.

КАК ПОЛУЧАЮТ ПРОПУСКА СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ

Сотрудники организаций, занимающихся доставкой товаров или разъездной работой, также должны получить пропуска нового образца, если юрлицо зарегистрировано в Ростове и стоит здесь на учете в налоговой службе. В другом случае водителю придется предъявить товарно-транспортную накладную и путевой лист.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЙ

Выдавать сотрудникам документы будут работодатели. При оформлении новых пропусков представители организаций должны указать телефон компании, по которому стражи порядка смогут проверить является ли гражданин является сотрудником этой компании и ему выдавалось разрешение.

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