2020-04-30T11:11:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области еще трое скончались от коронавируса

Всего в донском регионе уже 943 человека подхватили инфекцию
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 30 апреля 2020 года.Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 30 апреля 2020 года.Фото: Архив "КП"
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30 апреля стало известно, что в Ростовской области выявили еще 79 случаев заражения COVID-19. Всего на Дону уже 943 человека заболели коронавирусом. По данным регионального правительства, 80 пациентов выздоровели.

Власти подтвердили факт смерти еще трех жителей Дона от коронавируса. Данные о них уточняются. Между тем, у всех болезнь протекает по разному. Кто-то переносит ее практически бессимптомно, а у других пошли осложнения. Так 11 человек находятся в тяжелом состоянии. За ними постоянно присматривают врачи. На стационарном лечении - 188 человек, а в обсервации - 32.

Также стало известно, что большинство новых заболевших из Ростова-на-Дону - 46 человек. Следом идет Егорлыкский район и город Шахты, где выявили по 5 инфицированных. Затем Сальский район - 4 человека, Батайск - 3 и т.д.

Статистика по России оставляет желать лучшего. За последние сутки выявили еще 7099 случаев заражения "ковидом". Всего заболели уже 106 498 человек. С начала пандемии выздоровело - больше 11 тысяч пациентов, а умерло - 1073.

ИСТОЧНИК KP.RU

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