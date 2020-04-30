2020-04-30T14:22:58+03:00
Общество

Экспресс на войну: клип на трогательную песню ростовчанина о погибших солдатах ВОВ набрал больше 1,5 миллиона просмотров

Андрей Вранской исполнил песню собственного сочинения о тех, кто не вернулся домой, и посвятил ее своему прадедушке [видео]
Дадаян Давид
Поделиться:
Комментарии: comments1
Произведение автора собрало десятки восторженных отзывов. Фото: стоп-кадр из видеоклипаПроизведение автора собрало десятки восторженных отзывов. Фото: стоп-кадр из видеоклипа
Изменить размер текста:

Ростовчанин Андрей Вранской опубликовал в социальных сетях клип на собственную песню "Экспресс на войну", который за три дня обрел огромную популярность. Автор спел о солдатах, которые так и не вернулись с фронта к своим родным и близким.

Андрей Вранской, он же Андрей Тюрин, посвятил произведение своему прадедушке, погибшему в 1944 году в боях за освобождение Белоруссии.

Трогательный клип никого не оставил равнодушным. На черно-белых кадрах видно, как совсем молодые парни отправляются на войну. На перроне юные солдаты прощаются со своими родителями, сестрами и любимыми девушками. Короткая беседа, прощальные слова и поезд отправляется.

- На перроне гармошка играла и родня провожала солдат. Их страна на войну отправляла за столицу и за Ленинград, - поет Андрей Вранской.

Далее зрители могут увидеть страшные моменты настоящей войны. Танки, стрельба, усталые глаза бойцов - все те ужасы, которые видели участники сражений. Вернулись домой далеко немногие...

Подписчики певца по достоинству оценили ту искренность, с которой он исполнил произведение. За три дня клип набрал более 1,5 миллиона просмотров. Люди оставили почти сотню положительных комментариев.

- Спасибо за душевную песню и прекрасное исполнение! Как это страшно. Как это тяжело. Не дай Бог! - призналась в комментариях женщина.

Экспресс на войну 1941 - Андрей Вранской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уставшие родители решили выгулять малыша хотя бы на оконной решетке в Ростове. "Каждый по-своему находит выход из самоизоляции" (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Больницы получат 1 млн медицинских масок
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в ближайшее время партия передаст социальным работникам, медикам скорой помощи и волонтерам, работающим в условиях коронавируса, миллион медицинских масок
Новости 24
«Срочный» кредит запустили на Дону для спасения малого бизнеса
Ничего святого!: 93-летнего ветерана ограбили жители Ростовской области
Генеральная уборка: «ЭкоЦентр» ликвидировал стихийную свалку в Сальске
Ростов-на-Дону остается в лидерах по числу зараженных коронавирусом
Присылайте фотографии на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу» и выигрывайте призы
В Ростовской области Daewoo Matiz столкнулся с грузовиком
Футболисту Дмитрию Тарасову досталось за рассуждения о самоизоляции
Донской бизнес будут постепенно возвращать к жизни с 12 мая
В Ростовской области бросить курить помогут онлайн
В Ростове нелегальному ломбарду придется выплатить крупный штраф
Майские праздники в Ростове-на-Дону 2020: спорт в режиме онлайн
Ростовчан вывезут специальным рейсом из Пхукета в мае
Жительницу Батайска лже-банкиры обманули на 285 тысяч рублей
В Таганроге браконьеры могут отправиться за решетку на пять лет
Дончанин застрелил друга и закопал его труп в лесу
«Комсомолка» выпустит уникальную копию первого победного номера от 10 мая 1945 года
Незаконная торговля вновь была пресечена на ростовских улицах
Уставшие родители решили выгулять малыша хотя бы на оконной решетке в Ростове
Жительница Ростовской области стала жертвой лжесотрудников банка
Ростовчанка стала свидетельницей перестрелки в центре донской столицы
Донским донорам предложили сдать кровь в предстоящие выходные
Ростовчанка проветрила "пятую точку" на балконе многоэтажки
Ростовчане все-таки увидят традиционный салют на 9 Мая
«Замуровали, демоны!»: мужчина чудом спасся в колодце от верной смерти в центре Ростова