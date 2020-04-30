Экспресс на войну: клип на трогательную песню ростовчанина о погибших солдатах ВОВ набрал больше 1,5 миллиона просмотров

Ростовчанин Андрей Вранской опубликовал в социальных сетях клип на собственную песню "Экспресс на войну", который за три дня обрел огромную популярность. Автор спел о солдатах, которые так и не вернулись с фронта к своим родным и близким.

Андрей Вранской, он же Андрей Тюрин, посвятил произведение своему прадедушке, погибшему в 1944 году в боях за освобождение Белоруссии.

Трогательный клип никого не оставил равнодушным. На черно-белых кадрах видно, как совсем молодые парни отправляются на войну. На перроне юные солдаты прощаются со своими родителями, сестрами и любимыми девушками. Короткая беседа, прощальные слова и поезд отправляется.

- На перроне гармошка играла и родня провожала солдат. Их страна на войну отправляла за столицу и за Ленинград, - поет Андрей Вранской.

Далее зрители могут увидеть страшные моменты настоящей войны. Танки, стрельба, усталые глаза бойцов - все те ужасы, которые видели участники сражений. Вернулись домой далеко немногие...

Подписчики певца по достоинству оценили ту искренность, с которой он исполнил произведение. За три дня клип набрал более 1,5 миллиона просмотров. Люди оставили почти сотню положительных комментариев.

- Спасибо за душевную песню и прекрасное исполнение! Как это страшно. Как это тяжело. Не дай Бог! - призналась в комментариях женщина.

Экспресс на войну 1941 - Андрей Вранской.

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